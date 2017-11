Celebran los 100 años del sufragio de la mujer en Estados Unidos

Nueva York, 5 nov (EFEUSA).- Hace un siglo las mujeres obtuvieron una gran victoria cuando Nueva York enmendó la Constitución para otorgarles el voto, al 6 de noviembre de 1917, tras una intensa lucha por derechos e igualdad que en 2017 aún no culmina.

Nueva York, que siguió así los pasos de otros estados, celebra este centenario con diversos eventos que incluye una exhibición en el Museo de la Ciudad, que hace un recorrido por décadas de luchas en la ciudad y el país, desde el derecho al sufragio o reproductivos, educación o salud, hasta la época contemporánea, que han liderado mujeres y en el que las latinas han dicho presente.

"Beyond Suffrage: A Century of New York Women in Politics", en exhibición hasta el 22 de julio de 2018, comienza con las que iniciaron el movimiento que llevó a que el 6 de noviembre de 1917 los hombres votaran a favor de concederles el derecho al voto en el estado de Nueva York.

"Yo me he beneficiado de esa lucha. Fue un paso hacia la igualdad pero todavía hay mucho porqué luchar", como la igualdad de salario o derechos reproductivos, dijo a Efe Melissa Mark Viverito, la primera latina en presidir el Concejo de la ciudad y miembro del comité que organizó la exhibición.

La exhibición, que busca conectar el pasado, el presente y el futuro, muestra la relación de la mujer con la política en puestos electivos, agencias de Gobierno o "detrás de la escena", aquellas que han usado su voto y voz para promover cambios, dijo a Efe la comisaria de la muestra, Sarah Seidman.

El primer paso hacia la consecución de ese derecho se dio en Seneca Falls, al norte del Estado, con la primera reunión, en julio de 1848, convocada por la activista Jane Hunt donde discutió con otras mujeres sobre el sufragio o ser dueñas de una propiedad.

En la exhibición se muestran fotos, documentos, artefactos o vestuario de sufragistas y otras mujeres involucradas en luchas por otros derechos e igualdad.

Entre ellos un vestido, de 1935, de Carrie Chapman Catt, una de las que lideró la batalla que llevó a que se enmendara la Constitución de EE.UU. en 1920 para extender el voto a las mujeres y fundadora de la Liga de Mujeres Votantes.

También el conjunto de pantalón y chaqueta azul que usó Hillary Clinton para su acto de jura como secretaria de Estado.

El público podrá ver un modelo de máquina para votar, de principios del siglo 20, con la pregunta que se hizo a los hombres en Nueva York en 1917: ¿debería permitirse que la mujer vote?

"Las mujeres que luchaban por ese derecho tuvieron que convencer a los hombres que dijeran que sí. La primera vez que se preguntó fue en 1915 y dijeron que no", señaló la comisaria durante el recorrido con Efe por la exhibición.

Destacó que Nueva York jugó un papel crucial para que se extendiera ese derecho a la mujer y trato igual ante las leyes en la nación.

En las primeras elecciones en que votaron las mujeres en Nueva York, noviembre de 1918, dos fueron electas, en lo que fue el inicio de una larga presencia en la política. En 1978 fue la elección de la primera latina en una legislatura en el país, cuando la puertorriqueña Olga Méndez fue electa al Senado estatal.

La exhibición destaca a Margaret Sange que abogó por los derechos reproductivos, fundadora de Planned Parenthood y que abrió la primera clínica para el control de la natalidad en el país, en 1916, así como a Jane Bolin, la primera jueza negra de la ciudad y del país.

La presencia de las mujeres en la política no iguala aún a los hombres a nivel local, estatal o federal, lamentó Mark Viverito, quien recordó que cuando fue electa en 2005 había 18 mujeres entre los 51 concejales, y ahora son doce.

"No nos podemos sentar en los logros porque todavía hay fuerzas en el sistema político que si no presionas, no le dan prioridad (a la representación femenina). Y a nivel federal es lo mismo. Eso demuestra que todavía no hemos llegado a ese punto de igualdad", indicó.