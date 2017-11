Cancelan contrato CSA para inspeccionar escuelas

El secretario de la Gobernación, William Villafañe, anunció la cancelación del contrato con la firma de gerencia de proyectos CSA que estaba encargada de la inspección de escuelas, que en más del 80 % siguen cerradas a 44 días del huracán María. Esta cancelación se da luego que el gobierno se mantviera hermético sobre el contrato del cual ni siquiera sabían informar qué agencia lo había otorgado.

En un comunicado de prensa, Villafañe informó que "para agilizar los procesos y cumplir con la encomienda que tiene la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, de lograr la reapertura de las escuelas públicas lo más rápido posible, se le ordena a la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias (AEMEAD) la cancelación del contrato con la firma CSA".

Este contrato, s obre el cual publicó Metro en el día de hoy , no ha sido entregado para evaluación pública y hasta hace una hora nadie en el Gobierno sabía informar sobre el mismo. De hecho, ayer la secretaria de Educación dijo que no sabía quién había contratado a CSA, ni por cuánto se había contratado.

Keleher dijo esta mañana en radio (WKAQ) que el contrato es con AEMED como "master" para manejar la emergencia. Metro supo que la firma especializada en infraestructura y propuestas federales fue contratada para la evaluación de daños y reclamaciones en todas las agencias del gobierno, además de la inspección de todas las escuelas. Fuentes de este rotativo aseguran que los trabajos eran demasiado para una sola firma que no tiene la capacidad para manejar tanto trabajo.

Inicialmente, la secretaria de Educación había dicho que las escuelas no abrían porque el Cuerpo de Ingenieros no completaba las certificaciones, pero dicha agencia federal los desmintió, al asegurar que ellos no tenían ingerencia sobre el proceso de abrir o no las escuelas. Ahí salió a relucir la participación de CSA, firma que había sido denunciada por la Asociación de Maestros por conflicto de intereses.

Mientras tanto en su comunicado de prensa, el secretario de la Gobernación explicó que "la reapertura de las escuelas es una prioridad para la Administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y cumpliendo con la directriz de agilizar los procesos, la secretaria de Educación pondrá en ejecución un procedimiento responsable y ágil para certificar las condiciones de los planteles”.

Villafañe indicó que la titular de Educación estará informando los detalles de cómo se certificará las condiciones de los planteles con el nuevo procedimiento para agilizar su apertura.

El licenciado Villafañe sostuvo que la secretaria Keleher ha informado que confía que el próximo lunes la mayoría de las escuelas estarán operando.

"La directriz del gobernador Rosselló Nevares es clara: se debe proceder con los trabajos para la apertura responsable de las escuelas lo más rápido posible", concluyó el secretario de la Gobernación.

