Marriott en Condado operando de manera regular

El gerente general del San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino, José González Espinosa, anunció que la hospedería se encuentra abierta y operando de manera regular en horario de 6:00 a. m. a 11:00 p. m., esto mientras permanezca en efecto el toque de queda establecido por las autoridades.

“Afortunadamente el San Juan Marriott Resort and Stellaris Casino ya se encuentra operando de manera regular. La Vista Beachside Grill, el Red Coral Lounge, La Panadería, Gelato and Co y el casino, ya están abiertos en su horario regular", explicó González Espinosa, en declaraciones escritas.

Se notificó que el Red Coral Lounge está abierto en horario regular de 11:00 a. m. a 1:00 a. m. y ofrece música en vivo, entremeses y barra completa, incluyendo tragos tropicales. Gelato and Co. también se encuentra abierto en horario regular y La Vista Beachside Grill.

“Estamos comprometidos con nuestra comunidad y con la recuperación de Puerto Rico. Hemos dirigido esfuerzos como el Community Center y el Condado Clean Up y planificamos continuar con iniciativas que contribuyan al bienestar de la comunidad que nos apoya”, añadió.

También se informó que el público general puede adquirir un pase para entrar a la playa y piscina y utilizar las instalaciones de la hospedería.

Para más información favor de llamar al San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino al 787-722-7000.