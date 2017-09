Aeropuerto sobre diésel: Prometen que van a ayudar pero la ayuda no llega

El gerente general de Aerostar Holdings, empresa que administra el aeropuerto Luis Muñoz Marín, Agustín Arellano, informó que los vuelos domésticos aumentaron de 10 a 18 por día, a la vez que criticó el difícil acceso al diésel.

"Las condiciones son las mismas. Estamos operando con plantas de emergencia. Estamos luchando para conseguir el combustible", dijo Arellano, quien agregó que "todo el mundo promete que va a ayudar pero la ayuda no llega".

"Somos los segundos después de los hospitales", comentó el portavoz, quien añadió que espera que esta semana energicen el aeropuerto.

Sobre la crisis del diésel, comentó que operan con 5,000 galones diarios y que tanto el gobierno estatal como federal han prometido que los ayudarán pero se han tardado en gestionar el acceso al combustible.

El portavoz del aeropuerto comentó que esperan reanudar mañana algunos vuelos internacionales. Los vuelos serían a Colombia con Avianca, a Cancún, México con Volaris y a Panamá con la aerolínea Copa. Arellano también sostuvo que gestionan un vuelo de Air Europa desde Madrid.

Asimismo, dijo que se instalará un radar provisional en Aguadilla, tras los problemas que enfrentó la torre de control en San Juan.

Sobre las listas de espera en las aerolíneas, Arellano precisó que ya han bajado aproximadamente un 50% , lo que equivale a 10,000 personas por aerolínea en espera de vuelos.

Incertidumbre sobre si podrán partir

Marta Vega de Quebradillas esperaba en el aeropuerto a que le indicaran si la reubicarían hoy en un vuelo a Nueva York luego de que el de ella fuera cancelado.

Según contó a Metro, vino a visitar a sus familiares, quienes perdieron todo luego del paso del huracán María. "El huracán arrasó por allá", declaró la residente de New Jersey.

Esta agregó que su mayor preocupación era que no la reubicaran hoy, ya que no tenía forma de regresar a Quebradillas. Vega lamentó que ya había entregado el auto que alquiló y que no tendría cómo transportarse hasta casa de sus familiares, ni cómo comunicarse con ellos tras las fallas en el sistema de telecomunicaciones del país. La puertorriqueña contó que la aerolínea Delta le advirtió que de no reubicarla hoy tendría que esperar hasta el próximo lunes.