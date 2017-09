Marc Anthony manda a callar a Trump

El cantante Marc Anthony criticó al presidente Donald Trump por su pugna con los jugadores de la NFL y le pidió que se enfocara en ayudar a Puerto Rico tras el paso del huracán María.

"Señor. Presidente cierre la f — sobre la NFL y haga algo acerca de nuestra gente en necesidad en #PuertoRico ", tuiteó Anthony, quien recalcó que los residentes de la isla también son ciudadanos americanos.

Mr. President shut the fuck up about NFL. Do something about our people in need in #PuertoRico. We are American citizens too.

— Marc Anthony (@MarcAnthony) September 25, 2017