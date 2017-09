Aeropuerto LMM reanuda solo con servicios militares y de rescate

El Aeropuerto Internacional Luis Muños Marín en Isla Verde anunció que están listos para recibir desde hoy vuelos de servicios militares y de rescate.

En la cuenta oficial del aeropuerto en Twitter, la empresa Aerostar indicó que están listos “para recibir operaciones militares y de rescate el día de hoy a partir del mediodía”.

Mientras, las líneas aéreas podrán operar a partir de mañana viernes de acuerdo a sus protocolos.

"Operaremos con plantas de emergencia, por lo que no habrá aire acondicionado y estaremos limitados a ciertos servicios", establece la comunicación.

No obstante, sugieren confirmar los vuelos con las aerolíneas antes de irse al aeropuerto.

Para verificar el estatus de su vuelo : http://goo.gl/QCDfve

— Aeropuerto SJU (@AeropuertoSJU) 21 de septiembre de 2017