Minuto a minuto: Incidencias del huracán María a su paso por Puerto Rico

Puerto Rico amaneció con vientos de huracán. A eso de las seis de la mañana de hoy miércoles, el ojo del poderoso huracán María entró por la zona de Yabucoa. Se espera que la Isla sienta los vientos huracanados hasta horas de la tarde/noche.

De inmediato, los reportes de las personas sobre el fenómeno corren por las redes sociales. Aquí parte de las incidencias:

Police trying to secure doors inside the Roberto Clemente shelter but #HurricaneMaria winds are too strong. #PuertoRico pic.twitter.com/oU88mIKj5C

— Gadi Schwartz (@GadiNBC) September 20, 2017