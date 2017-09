¿Cómo sentirás el huracán si vives en un piso alto?

Decidir pasar un huracán de la intensidad de María (Categoría 5 – 175 millas por hora) en un piso alto de un condominio es como decidir ir a ver una película de terror, solo que esto no será ficción. Así se puede concluir a juzgar por lo explicado por meteorólogos en la transmisión oficial de los canales del gobierno de Puerto Rico.

Luego del boletín de las ocho de la noche del martes, los meteorólogos Ada Monzón y Pablo Santos explicaron en detalle lo que las personas pueden esperar al experimentar el impacto del huracán María en Puerto Rico. Sobre pasar el huracán en un piso alto, los científicos dedicaron gran parte de su explicación.

“En los edificios y en los apartamentos más altos, el viento va a tomar un sonido muy particular, casi como un aullido pudiéramos decir porque es como el viento se va colando a través de toda la rendija, de las separaciones que hay entre las puertas, entre las ventanas… y ese sonido se va haciendo más fuerte, al punto que es ensordecedor. En ese punto ya, las ventanas, las puertas, pueden entonces comenzar a vibrar, y pueden haber fuertes vibraciones en todo lo que puede ser la parte más débil de la estructura que lo rodea”, dijo Ada Monzón al interactuar con el periodista Felipe Gómez.

Por su parte, Morales —quien es el director del Servicio Nacional de Meteorología de Miami— fue más directo al exhortar a personas que residen en condominios a no pasar el evento en su residencia. “Si usted vive en un piso bien alto, mire… mi recomendación es que no pase el huracán en un piso alto”, dijo el doctor en meteorología. Agregó que si decide quedarse, debe moverse al primer piso del edificio, siempre y cuando la edificación no esté ubicada en una zona inundable o expuesta a la marejada ciclónica. Si ya está pasando por los vientos y permaneció en su apartamento, la recomendación es ir al cuarto más interior, lejos de las ventanas.

Ya Puerto Rico experimenta efectos asociados al huracán María que ha sido descrito en medios internacionales como un sistema monstruoso. Se espera que el ojo del huracán toque tierra a tempranas horas del miércoles hasta la noche. Mientras que los efectos asociados al sistema se sentirán hasta el jueves.

