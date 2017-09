Mira las imágenes satelitales del huracán María

A medida que el huracán María avanza a la zona del Caribe, se va obteniendo mayor información del sistema. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ya compartió imágenes satelitales que muestran el sistema y su movimiento.

Aquí algunas de las imágenes y vídeos del satélite GOES-16 que son compartidas por meteorólogos y aficionados en las redes sociales:

NOAA's #GOES16 captured this animation of the newly named #HurricaneMaria churning n the open waters of the Atlantic today, Sept. 17, 2017. pic.twitter.com/Y9GiGQzozy

— NOAA Satellites PA (@NOAASatellitePA) September 17, 2017