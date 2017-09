¿A qué hora pasará el huracán María por tu pueblo?

Con el boletín de las once de la noche del domingo sobre la trayectoria del huracán María, la meteoróloga Ada Monzón dejó establecido que en todos los pronósticos que el Centro Nacional de Huracanes ha emitido sobre la trayectoria del sistema lo ubican pasando por Puerto Rico.

María pasaría por la Isla ya convertido en categoría 4, pues tendrá tiempo de fortalecerse en aguas calientes del Caribe. Esto significa que llegaría a Puerto Rico con vientos de 140 millas por hora. Las trayectorias ubican a su ojo entrando por el sureste y saliendo por el noroeste de Puerto Rico. Es decir que cruza la Isla. Monzón sostuvo en sus redes sociales que el sistema traerá “daños significativos” y que los puertorriqueños deben aprovechar las horas de luz del lunes para completar todos sus preparativos de protección. Aún no se ha emitido la vigilancia de huracán para Puerto Rico, pero se estima que suceda en el boletín de las cinco de la mañana del lunes.

Los vientos de ráfagas asociadas al sistema podrían sentirse desde el martes en la tarde/noche. “Estamos hablando de la amenaza de un huracán categoría 4 a Puerto Rico en forma directa. Esto no es Irma. Irma, a pesar que eran 185 millas por hora, iba a quedar a 30 millas al norte de Culebra, y prácticamente eso fue lo que hizo. Este no es el caso. Este caso es una amenaza directa a Puerto Rico, y no hay, aparentemente, nada que pueda detener este panorama”, sostuvo Monzón.

Según sus modelos, con el boletín de las once de la noche del domingo, estas son las horas en que se sentirá el fenómeno en distintos pueblos:

Arecibo – 5:30 AM del miércoles hasta el jueves a la 1:30 PM

Ponce – 4:30 AM del miércoles hasta el jueves a las 11:30 de la mañana

Utuado – 5:30 AM del miércoles hasta el jueves a la 1:00 PM

Caguas – 1:00 AM del miércoles hasta el jueves a las 8:00 AM

Humacao – 11:00 de la noche del martes hasta el jueves a las 6 AM

Mayagüez – 8:30 AM del miércoles hasta el jueves a las 3:30 PM

San Juan – 1:30 AM del miércoles hasta el jueves a las 9:00 AM

Fajardo – 11:00 de la noche del martes hasta el miércoles a las 5:30 AM

Monzón indicó que pueblos como Arecibo, Ponce y Utuado sentirán los vientos máximos de 140 millas por hora. En el caso de Mayagüez y San Juan, estimó que sentirán vientos máximos de cerca de 120 millas por hora. Fajardo, vientos de 85 millas por hora y Culebra tendría vientos de 71 millas por hora.

Puerto Rico aún se recupera de los efectos del paso del huracán Irma por su zona a principios de mes.