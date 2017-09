Alexandra Lúgaro desmiente a su exesposo

La exaspirante independiente a la Gobernación, Alexandra Lúgaro Aponte reaccionó en la mañana de hoy, miércoles a un mensaje que colgó su exesposo en las redes sociales, donde asegura que esta junto a su novio, el legislador Manuel Natal Albelo tienen a la niña de la abogada en un "secuestro emocional".

"El bienestar y la seguridad de mi hija, Valentina Lúgaro, han sido la prioridad en mi vida durante los pasados 7 años y habrán de serlo siempre. Como ya muchos conocen, darle vida a Valentina me fue sumamente difícil pues enfrenté por varios años una condición severa de endometriosis la cual culminó con la eventual remoción de mi sistema reproductivo. Ante ese escenario, opté por concebirla mediante un proceso de fertilización in vitro utilizando un donante anónimo", escribió Lúgaro en un mensaje que publicó en su cuenta de Facebook.

En el escrito, agradeció a las personas "que me acompañaron durante ese proceso y a ellas estaré siempre agradecida. Mi gratitud, sin embargo, no les concede derecho alguno sobre mi hija y mucho menos les permite mentir, difamar o utilizar el chantaje mediático para atentar contra ella o mi familia".

"Tengan por seguro que como madre, lucharé con aún mayor fuerza y perseverancia que aquella con la que luché por tenerla, a la hora de protegerla de quien atente contra su bienestar. Por lo demás, atenderemos esta situación en los foros pertinentes, por lo que no emitiremos comentarios adicionales. Nuevamente, gracias por sus palabras y por su valioso apoyo. Un abrazo", añadió.

Lúgaro Aponte se refiere a un mensaje que colgó su expareja Edwin Domínguez en su cuenta de Instagram, en el cual alega que hace 100 días no ve a la pequeña de 7 años. "Llevo desde junio 5 sin verte (100 días). Te quise ver hoy y fui a la escuela para darte los regalos que nunca te pude dar en tu cumpleaños pero tu madre no me dejó. Te prometo que acabaré con el secuestro emocional en el que te tienen Alexandra Lúgaro y Manuel Natal. Te amo y siempre será así. Atentamente tu papá" (sic.).

