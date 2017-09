Si todavía no tiene luz, AEE pide paciencia por inicio de compleja fase de recuperación

Si usted es de las personas a las que todavía no les ha llegado el servicio de energía eléctrica tras el paso del huracán Irma por la zona de Puerto Rico, vístase de paciencia, pues la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) informó que ahora entran en la fase más complicada de la recuperación. El director ejecutivo de la AEE, Ricardo Ramos no quiso dar un estimado del tiempo que tomará la recuperación total del sistema.

Las expresiones de Ramos surgieron en entrevista con Telenoticias donde tampoco quiso hacer referencia a sus expresiones previas de que podría haber sectores sin servicio hasta de cuatro a seis meses. Lo que sí pidió fue paciencia.

"El proceso va tomar una velocidad un poco más lento en los próximos dos días porque ahora estamos llegando a lo que es distribución. Distribución son las líneas más pequeñas que van por las carreteras, que discurren todas las áreas boscosas de Puerto Rico", detalló el funcionario.

Esta mañana se informó que la AEE había reestablecido el servicio a 587,576 clientes y reducido a 35 por ciento los clientes sin energía eléctrica. En la actualidad, 65 por ciento de los clientes tienen el servicio de energía eléctrica restablecido.

El director ejecutivo explicó la razón para que las personas que aún permanecen sin electricidad puedan tener que esperar más. "Se torna más lento (el proceso de recuperación) porque es mucha más infraestructura, pero no podía hacerse eso primero. Lo primero es transmisión porque sin transmisión nunca voy a tener distribución. Se general la generación se transmite a través del sistema de transmisión, es como siguiera agua, pues sería la tubería principal, muchos supertubos y eso que distribuye a los tubos más pequeños que llegan a diferentes clientes; por lo tanto si yo no restablezco transmisión, no puedo meter la carga", indicó Ramos.

La AEE pide colaboración de los municipios para identficar y remover árboles que puedan estar sobre el tendido eléctrico. Al mismo tiempo, dijo que por la magnitud de los trabajos tendrán que subcontratar, además de contar con la ayuda del estado de Nueva York.

Te recordamos: