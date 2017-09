Hoteles ponen ofertas para la gente sin luz por el paso de Irma

Las Empresas Santana anunció una tarifa especial en sus tres hospederías para asistir a las familias afectadas y a las brigadas de ayuda que estarán trabajando en la reconstrucción de Puerto Rico luego del paso del Huracán Irma durante las últimas 24 horas por la zona del Caribe.





La vicepresidenta ejecutiva y de Operaciones de las Empresas Santana, Maricarmen Borges informó que el Tryp by Wyndham Isla Verde, el Four Points by Sheraton at Caguas Real Hotel & Casino y el Wyndham Garden Hotel & Casino at Palmas del Mar ofrecerán una tarifa desde $159.00, mas impuesto en ocupación doble.





Afortunadamente las tres hospederías no sufrieron daños y cuentan con electricidad, agua potable, cable, internet gratuito de alta velocidad y todas sus operaciones de alimentos y bebidas disponibles. Las propiedades están equipadas para operar por periodos prolongados a través de sus plantas eléctricas con capacidad de suplir todas sus facilidades y cuentan con cisternas de agua potable. Igualmente, los Gerentes de las tres hospederías tomaron las medidas para abastecer sus restaurantes para ofrecer los servicios de alimentos y bebidas al público en general, así como a sus servicios de banquetes.

Casinos abren mañana viernes





La División de Juegos de Azar autorizó la reapertura del Casino Real del Four Points by Sheraton at Caguas Real y Casino Real del Wyndham at Palmas del Mar a partir de mañana viernes en sus horarios regulares. Casino Real en Caguas Real abrirá sus puertas a las 9:00AM y a las 10:00AM en Casino Real de Palmas del Mar.





En el Tryp by Wyndham, Isla Verde estarán disponibles sujeto a ocupación sus 109 espaciosas y modernas habitaciones, 22 de estas premium suites con su restaurante “Emigrante” abierto desde las 6:30AM hasta las 10:30PM.