Trump pendiente al desarrollo de Irma

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra pendiente al desarrollo del poderoso huracán Irma, el cual afectará en las próximas horas a la isla.

"Mi equipo, que ha hecho y está haciendo un buen trabajo en Texas, ya está en Florida. ¡No hay descanso para los cansados!", tuiteó Trump en la mañana de hoy, miércoles.

En otro tuit, el mandatario estadounidense escribió sobre la fuerza del sistema atmosférico. "¡El huracán parece ser el más grande jamás registrado en el Atlántico!".

Durante el día de ayer, martes, Trump aceptó la solicitud del gobierno de Puerto Rico para declarar a la isla en estado de emergencia ante el inminente paso del huracán Irma, según informó el gobernador Ricardo Rosselló en conferencia de prensa.

La medida, añadió el mandatario, permitirá el desembolso más rápido de fondos federales al país de suceder cualquier eventualidad luego del embate del fenómeno atmosférico, que alcanzó durante la tarde de hoy categoría cinco.

“Ya tenemos la declaración de emergencia del presidente. Esto es un paso importante. Quiere decir que reconoce lo inminente que es este evento. Ahora tenemos un recurso disponible”, sentenció el primer mandatario durante una rueda de prensa.

Watching Hurricane closely. My team, which has done, and is doing, such a good job in Texas, is already in Florida. No rest for the weary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 6, 2017