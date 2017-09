Rosselló: No es tiempo de estar en la calle

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el miércoles que el ajuste en la trayectoria del huracán Irma, lo acerca un poco al archipiélago de Puerto Rico.

“En el municipio de Culebra habrá vientos sostenidos de hasta 110 millas por hora. No es tiempo de estar en la calle. Reiteramos nuestro protocolo de que cuando se alcancen las 50 millas nuestros rescatistas no estarán en la calle. No se confundan, esto es peligroso”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

La isla de Puerto Rico debe recibir entre 55 a 85 millas por hora. No obstante, hay lugares que pueden experimentar ráfagas de hasta 111 millas por hora.

Rosselló Nevares adelantó que solicitó al Departamento de Defensa la activación del ‘Army National Guard’ para ayudar en la recuperación de la isla.

El primer ejecutivo mencionó que fenómeno atmosférico debe traer entre 4 a 16 pulgadas de lluvia.

Al momento hay 285, 167 personas sin servicio de energía eléctrica. Sin servicio de agua hay 4,486 clientes.

Hasta el mediodía habían 990 personas refugiadas.