Insisten en desalojos de zonas inundables

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares insistió el miércoles en el desalojo de lugares inundables y de frágil infraestructura, a solo horas del impacto del huracán Irma a Puerto Rico.

“Lo que más me preocupa es la conformidad. De que piensen que esto no sea tan grande como puede ser o que una estructura pueda aguantar. Y hay dos áreas particulares que tal vez no se ve con más potencia, pero es la que más muertes causa y son las inundaciones. Eso viene para Puerto Rico, independientemente de si los vientos son de categoría 5 o de tormenta tropical. Aquí viene lluvia y habrá inundaciones en las áreas peligrosas. A las personas que se movilicen y que tomen esto con seriedad”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares mencionó que al momento hay 700 personas refugiadas, especialmente en los pueblos de Canóvanas, Caguas, Ceiba, Culebra, Fajardo, Guayama, Luquillo, Naguabo, Naranjito, San Juan y Vieques. Hay disponibles 456 refugios con capacidad de recibir 62 mil personas.

Cualquier persona que entienda debe movilizarse a un refugio se puede comunicar al 787-771-6989,787 763-2484,787-404-0498 y 787-404-0436. También se puede comunicar a través del correo electrónico emergenciadv@vivienda.pr.gov.

El primer ejecutivo anticipó que ya se preparó el plan de trabajo post tormenta.

“Para interactuar rápidamente con los alcaldes para identificar y trabajar con los individuos y la ciudadanía para que puedan hacer sus reclamaciones de manera rápida y efectiva”, expuso Rosselló Nevares.

De otra parte, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Publicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte mencionó que el sistema Auto Expreso no dará multas por falta de balance en lo que se mantiene la emergencia. No obstante, el paso por el peaje se registrará, por lo que el cobro se realizará de forma retroactiva sin penalidades.

Entretanto, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados ya movilizó 50 camiones cisterna a las zonas del Norte y Este de Puerto Rico. El servicio de agua, como el de energía eléctrica no será interrumpido durante la emergencia.

Según el boletín de las 8 de la mañana, Irma se encuentra en la latitud 18.1 grados norte, longitud 63.3 grados oeste. Sus vientos se mantienen a 185 millas por hora. Su velocidad de movimiento es de 16 millas por hora.