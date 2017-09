Extienden acuerdo de indulgencia con bonistas de la UPR

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) suscribió una extensión del acuerdo de indulgencia de 29 de junio de 2017 con el U.S. Bank Trust National Association, el Fiduciario de los bonos de refinanciación University System Refunding Bonds, Series P and Q, emitidos por la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Conforme al acuerdo de indulgencia, el Fiduciario acordó no entablar o iniciar ciertos procedimientos legales y la UPR acordó transferir ciertos fondos al Fiduciario. Como parte del acuerdo de extensión, el periodo de indulgencia ha sido extendido hasta el 1 de octubre de 2017, además, la UPR conviene transferir al Fiduciario $4 millones mensualmente para ser aplicados conforme al contrato de fideicomiso que rige los bonos de las Series P y Q. Las conversaciones sobre una reestructuración consensual de las obligaciones de la UPR siguen en curso.

Además, la UPR anunció que someterá a tiempo el informe de monitoreo de seguimiento continuo a su agencia acreditadora, la Middle States Commission on Higher Education, que es uno de los requisitos para resolver la condición de probatoria impuesta a ocho de los once recintos. La UPR y los recintos en probatoria siguen estando acreditados por la Middle States Commission on Higher Education durante la probatoria.

“Nos complace que todas las partes reconozcan la importante misión educativa de la UPR. Estamos esforzándonos por asegurar que la UPR siga estando en una posición financiera sólida. Confiamos que las conversaciones que continúan en curso con los acreedores de la UPR resultarán fructíferas”, declaró Gerardo Portela Franco, Director Ejecutivo de la AAFAF.