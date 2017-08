Crecida por Harvey habría matado a familia de 6 en camioneta

DALLAS (AP) — Cuando dos agentes de la jefatura de policía del condado Harris lo encontraron colgando de la rama de un árbol y con el agua al cuello, Samuel Saldivar estaba desconsolado y describía cómo la vagoneta en la que viajaba con sus padres y los nietos de su hermano se hundió en Greens Bayou.

La cuñada de Saldivar, Virginia, relató el martes a The Associated Press que esos mismos agentes visitaron la casa en los suburbios de Houston en la que ha permanecido junto a su esposo desde que fueron evacuado el lunes por voluntarios. Los policías buscaban información sobre los niños, de entre 6 y 16 años de edad, y de sus suegros.

“Querían asegurarse de que entendíamos cómo encontraron a Sammy”, dijo.

Después de que la casa de sus padres, ubicada en el noreste de Houston, comenzó a inundarse la mañana del domingo, Samuel Saldivar tomó la vagoneta de su hermano y condujo para recoger a sus familiares. Les dijo a los agentes que al momento de cruzar un puente, una fuerte corriente arrastró la vagoneta hacia un canal de desagüe.

Saldivar subió por la ventanilla del lado del conductor, pero la puerta corrediza de la camioneta quedó sumergida y no podía abrirse, dijo Virginia Saldivar. Les gritó a los niños que intentaran escapar por la parte trasera, pero no pudieron. Virginia Saldivar dijo que su cuñado no pudo más que quedarse viendo mientras la camioneta desaparecía bajo el agua.

Virginia Saldivar cree que los padres de su esposo, Manuel Saldivar de 84 años, y Belia Saldivar, de 81, se ahogaron junto a sus nietos, Daisy, Xavier, Dominic y Devy.

La jefatura de policía del condado Harris no pudo confirmar los decesos, ya que no se ha recuperado ningún cuerpo, dijo el agente Thomas Gilliland.

“Los niveles del agua son muy altos, no podemos encontrar nada”, comentó.

Virginia Saldivar dice que vive en el mismo vecindario que sus familiares, pero ella y su esposo salieron durante un periodo de calma el sábado para ver la pelea de box entre Floyd Mayweather y Conor McGregor. La madre de los niños dejó a los cuatro en casa, comentó. Las inundaciones generalizadas impidieron que llegaran a casa hasta la tarde del sábado.

Virginia y su marido dejaron su vivienda la noche del lunes, cuando el nivel del agua alcanzó los 2,4 metros (8 pies) afuera de su entrada principal. Lograron llegar a tierra firme con la ayuda de voluntarios.

La madre de los hijos visitó en dos ocasiones el domingo el lugar en el que Samuel Saldivar les dijo a los agentes que desapareció la camioneta, pero la Guardia Costera no permitió el paso de las personas, contó Saldivar. Señaló que su hijo, el padre de los niños, está en prisión por violar su libertad condicional y que apenas se enteró el martes de lo sucedido. Virginia tuvo que contarle durante su llamada telefónica asignada de 10 minutos.

Saldivar señaló que tan pronto como sea seguro volver a Houston, ella y su familia buscarán los cuerpos. Dijo que los agentes de la policía le comentaron que debido a la fuerza y dirección de la corriente, la vagoneta pudo haber sido arrastrada hasta el Puerto de Houston, unos 12,8 kilómetros (8 millas) al suroeste del lugar.

“Nuestra esperanza es encontrar los cuerpos”, comentó. “Es lo último que podemos hacer por ellos”.