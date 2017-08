Regalan cervezas a reportero en cobertura de huracán Harvey

Una mujer se hizo viral en las redes sociales al regalarle un six pack de cervezas a un reportero que cubría el progreso del huracán Harvey, ciclón que ayer tocó tierra en el estado de Texas, Estados Unidos.

Casey Stegall, reportero de Fox News, estaba en una costa de Texas cuando una mujer se le acercó y, de la nada, le regaló seis cervezas marca Galveston para su consumo. Ante la situación, Stegall agradeció el gesto y dijo que las disfrutaría luego de la cobertura.

El periodista también agradeció el inesperado gesto por sus redes sociales.

Now that's what I call a GOOD photo bomb! She was very sweet and even gave me a hug… moment of levity, reporting on serious matters. https://t.co/KlBM02jb7C

You never know who you'll meet or what will happen, when reporting the news. Thanks for the gift (what she gave me, not the tornado alert.) https://t.co/MBabaMADTc

— Casey Stegall (@caseystegall) August 25, 2017