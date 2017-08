Destrozos en ciudad de Texas tras paso de Harvey

El amanecer permite ver algunos de los daños causados por el huracán Harvey, con postes de luz y árboles caídos en Corpus Christi y tejas arrancadas a los techos.

Harvey tocó tierra en la costa texana del Golfo de México el viernes por la noche, el más intenso que llega a la costa estadounidense en más de una década. Desde entonces ha sido degradado de Categoría 4 a Categoría 1, pero se pronostica que permanecerá en la región durante varios días y en algunos lugares descargará más de un metro (cuatro pies) de lluvia.

El puerto de yates de Corpus Christi sufrió escasos daños, aparte del hundimiento parcial de una vieja lancha deportiva y el destrozo de algunas velas que se soltaron.

La potente tormenta tocó tierra el viernes por la noche como un huracán de categoría 4, con vientos de más de 210 kilómetros por hora (130 millas por hora). En las horas posteriores se fue debilitando gradualmente y en la madrugada del sábado, el Centro Nacional de Huracanes revisó su intensidad para dejarla en categoría 2, con vientos sostenidos de 185 kph (110 mph).

Los primeros daños reportados en las ciudades de la costa incluyeron techos y muros caídos.

No obstante, Harvey perdió fuerza ayer durante la madrugada hasta convertirse en un huracán de categoría 1 durante su lento avance hacia el interior de Texas desde la costa del Golfo de México. El meteoro dejó más de 22 centímetros (nueve pulgadas) de lluvia en el sur del estado.

Se espera que las lluvias y las advertencias continúen hasta el jueves de la próxima semana.

THIS IS NOT THE OCEAN! This is what it looks like now on some streets in Corpus Christi because of #HurricaneHarvey https://t.co/Q37TTBqinM pic.twitter.com/JA8scjDKfh

— ABC13 Houston (@abc13houston) August 26, 2017