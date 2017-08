Entran a la universidad con el pie derecho

“Vive tu campus”, pudiera muy bien ser la consigna de decenas de estudiantes, quienes participaron del Preuniversitario, una serie de talleres de inmersión que ayudan a los nuevos alumnos a integrarse con mayor facilidad a su nueva etapa de universitarios.

Así, con el pie derecho, estuvieron conociendo y recorriendo el campus riopedrense de la Universidad de Puerto Rico, las pasadas semanas.

El Programa de Innovaciones Educativas (PIE), adscrito a la Facultad de Estudios Generales, se encarga de la participación de estos estudiantes destacados, provenientes de escuelas públicas y privadas de Puerto Rico, que, a su vez, son admitidos, a través de distintos alternativas como: destrezas especializadas, alto rendimiento (en atletas), desventaja socio económica y acomodos razonables.

Este Preuniversitario tiene una duración de tres semanas y culminará este viernes, 25 de agosto. Los jóvenes se reportan de lunes a viernes, para cursar clases intensivas de Español, Matemáticas, Inglés e Introducción a la Vida Universitaria, en horario de 9:00 a. m. a 4:00 p. m. El programa es un beneficio único del recinto, y es una mano amiga para ayudar en la transición a la vida universitaria. Además, durante los primeros años esta población de nuevo ingreso, tendrá tutores mentores, consejería y apoyo administrativo y académico totalmente gratis.

La experiencia de los Preuniversitarios:

“Mi camino a la UPR en Río Piedras, no ha sido nada fácil”, explicó una de las jóvenes participantes, Gialexandra Carmona Colón, quien comenzará este próximo semestre en la Facultad de Estudios Generales. Ella recién enfrentó una situación médica con su madre, al punto que faltó a su escuela superior y a sus actividades de graduanda, para cuidarla y dedicarle su tiempo.

“Nos notificaron que sería paciente de Diálisis Peritoneal y, ahí, mis estudios pasaron de estar en un lugar… aunque fuera lejano, a no estar por ninguna parte. Yo fui quien tomó esa responsabilidad de coger el adiestramiento para darle sus diálisis en la casa. Sé que esta situación de mi mamá no termina aquí, pero fuera de eso, sigo esperando poder ayudarla día a día y dedicarle el tiempo que sea necesario sin perder de perspectiva mis estudios, porque me costó trabajo entrar [a la Iupi] y no pienso salir”, dijo Gialexandra.

Asimismo, agregó que el programa le ha ayudado a desarrollar destrezas en la materia de Matemáticas, en la integración a la vida universitaria, a tener mejor dedicación y mayor responsabilidad. “Entrar a la Universidad de Puerto Rico, especialmente al Recinto de Río Piedras, para mí ha representado un logro, un orgullo, una oportunidad para ser grande. Representa el comienzo de muchas metas logradas en mi vida”, dijo.

Por otro lado, el estudiante Gil Antonio Cosme Rodríguez, se enteró de la posibilidad de entrar con el “PIE” firme, a través de esta iniciativa, mediante su entrenadora de natación, quien lo animó a participar del programa. El nuevo gallito estará comenzando sus estudios en la Facultad de Ciencias Sociales para destacarse como trabajador social en un futuro.

“Como estudiante y atleta a la vez, se me ha hecho un poco difícil conseguir mis sueños, pero nada es imposible. Como toda persona he tenido tropiezos, pero mi hambre de triunfar y seguir adelante es mucho más que la de rendirme. También soy una persona que vive en el campo, en el pueblo de Naranjito, y se me hace lejos, pero afortunadamente cuento con la transportación. Aunque gracias a que soy atleta, tengo el privilegio de poder hospedarme, estoy consciente que es una oportunidad que no tiene toda persona, y, por esta razón, me siento honrado de tener este gran privilegio”, declaró.

En el caso de Gil Antonio, manifestó que el programa lo ha ayudado en las destrezas de lectura, escritura y pensamiento crítico. De igual forma, lo ha enseñado a tratar de hacer un balance para cumplir con su deporte, la universidad y su vida social. El atleta añadió que “entrar a la Iupi ha sido lo mejor, porque anhelaba estar ahí desde chiquito”.

Más del Preuniversitario

El Preuniversitario se encarga de ofrecerle al estudiante de nuevo ingreso su primera experiencia como universitario. Desde recorridos al museo y por el campus, hasta recibir ayuda en disciplinas como Español, Matemáticas e Inglés. Además, cuenta con la asistencia de estudiantes del recinto que ejercen como mentores y asistentes a los nuevos compañeros en el aspecto académico y social.

Todo aquel estudiante de nuevo ingreso admitido al recinto a través del Programa de Reclutamiento de Atletas de Alto Rendimiento (PRAAR), Programa de Apoyo Académico y Destrezas (PAEED) o Certificación 50, puede participar del mismo. Para más información puede comunicarse con el 787-764-0000, extensiones 88790, 88792 y 8879, innovaciones.educativas@upr.edu.

Con “PIE” firme…

El Programa de Innovaciones Educativas (PIE), dirigido por Yvonne Denis Rosario, es una estructura académica administrativa que agrupa diversos proyectos innovadores de admisión a la UPR-Río Piedras. El programa sirve de puente para que diversas poblaciones de estudiantes inicien estudios universitarios por medio de una admisión especial.