Joven viequense denuncia "abuso" en servicio de lanchas

Una joven viequense denunció el “abuso constante” que tienen contra los viequenses en el terminal de lanchas en Fajardo.

De acuerdo con un video que compartió la fémina, estudiante en Río Piedras, a través de su cuenta de Facebook, donde aparece reclamándole a un empleado de la agencia de transporte marítimo la incompetencia en el servicio, esta alega que en los últimos meses ha tenido que pasar por una odisea para poder llegar a su residencia en Vieques, ya que no hay ningún tipo de prioridad con los residentes de esta isla municipio.

Yahaira Meléndez Sánchez aseguró en las redes que estos no les ofrecen a los pasajeros soluciones viables e inmediatas para poder llegar a tiempo a sus respectivos destinos. Sostuvo que tienen que esperar por largas horas para tomar una lancha o incluso hasta atravesar una larga ruta, (de Culebra a Vieques).

Meléndez planteó que dicho asunto no ocurre con los turistas y culebrenses, pues asegura que para estos hay trato preferencial.

“Ya que los de Culebra estan viendo este video, estan insultando mi persona y a los demás viequense, lo de nosotros es diario, nunca e visto que nos den Cayo Blanco o Cayo Largo para mandarlos en Santa María o el Isleño, btw estoy hablando de presente de lo que ha estado pasando en los ultimos meses, pq aunque no todo iba bien se manejaba algo, llevaba años que no me montaba en Cayo Blanco y me toco ir primero a Culebra y luego a Vieques. A ustedes le dan preferencia por el turismo acepten eso. Y en ningun momento me e puesto a insultar y a hablar mal de un culebrense como ustedes lo estan haciendo. El respeto empieza por ustedes para que entonces haya union”, (sic) escribió la joven.