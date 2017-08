Fiscalía dominicana ofrece detalles sobre asesinato de exmonaguillo a manos de cura

La fiscalía de República Dominicana aseguró el jueves que un sacerdote detenido por su presunta vinculación con el homicidio de un exmonaguillo le dio dos martillazos en la cabeza y lo apuñaló.

El mismo día, el sacerdote Elvis Taveras, de 41 años, fue enviado a prisión preventiva durante un año por orden del juez Julio Aybar, quien consideró que existen pruebas suficientes para vincular a Taveras con el homicidio de Fernelis Carrión, de 16 años, ocurrido el 4 de agosto.

La Procuraduría General informó en un comunicado que, de acuerdo con el informe forense, el adolescente falleció como consecuencia de dos martillazos en la parte trasera de la cabeza y heridas de arma blanca.

Benito Medina, abogado de la familia Carrión, dijo a periodistas al término de la audiencia que, según las propias declaraciones del sacerdote ante un fiscal y la policía, luego de los dos martillazos que dejaron inconsciente al adolescente, Taveras le colocó una bolsa en la cabeza para asfixiarlo.

“Después de que lo asfixió, lo ató de pies y manos y le hizo una herida en el cuello”, detalló Medina.

El cuerpo de Carrión, amordazado y atado de pies y manos con cordones de calzado, fue encontrado el lunes entre matorrales cerca de una carretera al norte de la capital.

“Una persona que hace algo así no es una persona, nunca lo fue; es un demonio”, gritaba Freddy Carrión, padre de la víctima, al salir de la audiencia.

En su relato preliminar, registrado en documentos de la policía y la fiscalía, Taveras narró que abusaba sexualmente del adolescente desde hacía tres años y que lo mató porque lo estaba extorsionando con la amenaza de que difundiría fotos o videos de actos íntimos grabados con un teléfono móvil.

Según la narración, el sacerdote, párroco de una iglesia en un barrio popular al este de la capital, aseguró que después de haberle pagado 190,000 pesos (unos 4,200 dólares) al adolescente, Carrión aún le exigía más dinero a cambio de las imágenes.

Olga Llaverías, fiscal general de la provincia Santo Domingo, donde ocurrió el homicidio, explicó a la prensa que el relato en el que Taveras confesó el homicidio no podrá ser usado como evidencia, ya que no era un interrogatorio y no estaba presente su abogado.

Tras el arresto de Taveras la noche del martes, ha permanecido en silencio ante las autoridades, dijo la fiscal.

Miguel Liria, abogado del sacerdote, rechazó comentar sobre el relato en el que su cliente confesó el homicidio al salir de la audiencia.

La arquidiócesis de Santo Domingo suspendió de manera cautelar a Taveras y en un comunicado emitido el martes pidió perdón a la familia de la víctima.