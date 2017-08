Alcalde de Arecibo otorga $20 mil en fondos para artículos escolares

Quinientas familias arecibeñas e beneficiaron hoy del programa de vales educativos que estableció la Administración Municipal de Arecibo y su alcalde, Carlos Molina Rodríguez, para que todos los niños de la ciudad puedan de asistir sin obstáculos a clases el próximo 14 de agosto cuando dará inicio el nuevo semestre escolar.

“Este año estamos impactando 500 familias gracias a la colaboración que establecimos con decenas de líderes comunitarios que nos facilitaron llegar hasta algunos de los niños con más necesidad en nuestro Municipio. Espero que para el año que viene podamos impactar otras familias. Nuestro interés es procurar el bienestar de nuestros niños, sobre todo cuando se trata de su educación”, sostuvo el alcalde a través de un comunicado de prensa.

Los cupones redimibles que correspondieron a $40.00 por familia, totalizaron una inversión administrativa de $20,000 proveniente de las arcas municipales, destinadas al estímulo de la educación entre los niños y jóvenes estudiantes de Arecibo.

El esfuerzo para validar la asistencia de los estudiantes a clases durante este próximo semestre, contó con la colaboración de varios establecimientos comerciales en Arecibo, donde las familias remitirán los cupones que entregó hoy Molina Rodríguez.

Entre los comerciantes que se integraron al proyecto social del Alcalde estuvo Kress, Buyi School Supply, JC School Supply, Humberto Vidal, La Gran Vía, Farmacia del Carmen, La Gloria, Oceanía, La Gran Familia y One to Seven.