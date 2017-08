Sindicato asegura que no aceptará el corte de jornada laboral

Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico, Concilio 95 AFSCME advirtió a la Junta de Control Fiscal de que no aceptará ninguna imposición de reducción de jornada para los empleados públicos y que está dispuesta a “dar la pelea” en todos los foros que sean necesarios de concretarse una acción como ésta.

El grupo señaló en una comunicación escrita que una reducción de jornada significaría un impacto nefasto en la estabilidad económica de las familias trabajadores que actualmente sobreviven cheque a cheque.

“La Junta de Control Fiscal, en su afán de favorecer a los fondos buitres, no está viendo el panorama completo y sus propuestas van encaminadas a lacerar aún más a nuestra débil economía y a empobrecer a la clase trabajadora del país. Un recorte de jornada significa un recorte salarial, lo que a su vez implica perder capacidad de cubrir nuestras necesidades básicas y la de nuestras familias. No podremos pagar el servicio de agua, luz, hipoteca, salud, comida y pagar nuestras deudas. Nosotros no podemos permitir esto”, sentenció Annette González, presidenta de Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico.

González recordó que los empleados públicos mensualmente aportan al fisco a través del pago de las contribuciones y una reducción también implicará una reducción en la entrada de dinero al fondo general. “Esta medida tiene un efecto dominó tan dramático, que todas las estructuras económicas y sociales de nuestro país se afectarán. La Junta de Control Fiscal la responsabilidad de ir al Congreso y buscar alternativas de crecimiento económico que nos ayude a salir del hoyo fiscal en donde nos encontramos y no de hundir más al país”, agregó la líder sindical.

La sindicalista también se mostró preocupada en cómo esta acción, de concretarse, afectaría el servicio público que se le presta a nuestro país. “Con esto van a colapsar los servicios al pueblo. La ciudadanía se va a afectar grandemente. Hoy en los centros de gobierno estamos haciendo de tripas corazones, imagínate con este nuevo escenario. Como pueblo tenemos que defendernos y demostrar nuestra indignación. Como una vez escuche, la vida es como el boxeo, no pierde el que cae, sino aquel que no se levanta”, expresó.

Además, solicitó a su matrícula a que estén atentos a los acontecimientos, a las páginas de la unión para mantenerse al tanto de las acciones a seguir en defensa del país, del empleo y del servicio público.

“Exhortamos al Gobernador de Puerto Rico a que se mantenga firme en su posición de rechazo total a esta medida de reducción de jornada laboral propuesta por la Junta de Control Fiscal y que defienda al pueblo de Puerto Rico sin ceder a presiones de esta Junta ni de los bonistas. El gobierno no puede ser cómplice del colapso de un país. Así mismo exhortamos al pueblo de Puerto Rico, a la banca, a los comerciantes, a todos los sectores de nuestra sociedad a unirse en este reclamo en contra de la reducción de jornada, ya que todos vamos a ser afectad os por una acción como esta. SPU está dispuesto a dar la batalla que tenga que dar en defensa de la familia trabajadora”, finalizó la líder obrera.