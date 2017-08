Sigue la pugna por silla de Guaynabo

En la recta final de la contienda electoral por la alcaldía de Guaynabo, las pugnas entre Ángel Pérez y Carmelo Ríos no cesan.

A solo dos días de la primaria del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el ayuntamiento, surgieron disputas por los observadores de ambos bandos. Mientras que la campaña de Ríos denunció que quería clarificar si los observadores de Pérez eran guaynabeños, este último aseguró que sí lo son y que reclutó personal extra en caso de situaciones de emergencia.

Entretanto, la comisionada electoral del PNP, Norma Burgos, indicó a Metro que, de los 176 observadores que cada candidato debe someter, hasta ayer Pérez había presentado 203, es decir, 27 extras, pero Ríos solo había presentado tres.

En una conversación que sostuvo con el senador, este le indicó que entre ayer y hoy le sometería los nombres de los demás observadores. Estos nombres deben ser validados por la comisionada, cuyo equipo de trabajo verificará si son afiliados a la colectividad y si residen en Guaynabo.

Las candidaturas de Ríos y Pérez surgen tras la renuncia de Héctor O’Neill el pasado 5 de junio, quien había sido suspendido en mayo del cargo en el ayuntamiento en medio de una investigación del Fiscal Especial Independiente (FEI) después de transar un caso de hostigamiento sexual con una empleada de la Policía municipal.

Ambos han sido endosados por diversos políticos. Tan reciente como ayer, Pérez fue endosado por el exgobernador Pedro Rosselló, mientras, que a Ríos lo endosó un grupo de alcaldes y legisladores.

Por otra parte, la senadora por acumulación Zoé Laboy hizo un llamado a que la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, así como el liderato y miembros del PPD, para que se mantengan al margen en el proceso de campaña y elección del nuevo alcalde de Guaynabo. Esto luego de que la alcaldesa de la capital endosara la candidatura de Pérez. Laboy respalda a Ríos, con quien labora en el Senado.

Solo votarán los inscritos

Ante la elección a celebrarse este sábado, Burgos explicó a Metro que, conforme al reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones, serán solo los 29,409 afiliados al PNP activos al cierre del registro de las primarias del 5 de junio de 2016 y haber cumplido 18 años en o antes del 8 de noviembre pasado. Además, se incluyen a aquellos que hayan sido funcionarios de colegio las elecciones pasadas.

“Lamentablemente, aquel que no esté afiliado no puede participar. Las instrucciones y el reglamento son claros”, señaló al aclarar que, de alguien insistir en votar, no se le negará el derecho, pero, cuando sea el escrutinio general, el voto no será adjudicado.

Para la elección del sábado habrá 29 centros de votación, de los cuales 22 son públicos y 7 privados.