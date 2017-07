Alcalde de Juana Díaz exhorta a soberanistas a dedicarse a fiscalizar

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres le recomendó el miércoles, a los llamados “soberanistas” a fiscalizar al gobierno de turno, en vez de buscar posiciones dentro del Partido Popular Democrático (PPD).

“El Partido Popular tiene un presidente, el Partido Popular tiene un plan de trabajo. El esfuerzo tiene que ir encaminado a fiscalizar (a) este desgobierno de Ricardo Rosselló, a fiscalizar la Junta de Control Fiscal, los atropellos que quieren cometer en contra del pueblo de Puerto Rico, fiscalizar el proceso legislativo, así que no hay espacio para ese tipo de situaciones momentáneas”, dijo Hernández Torres en entrevista con WPAB 550.

“Si la compañera alcaldesa de San Juan quería dirigir el partido, pues tuvo la oportunidad precisamente en esa asamblea donde participó el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá de presentar su candidatura. Aquí lo importante en este partido es tener un rol importante de fiscalizar”, agregó.

“No se puede montar una estructura paralela en contra de la voluntad expresada por el liderato político del Partido Popular en un momento dado en la Asamblea, eso crea una división innecesaria en estos momentos. Ah, si quiere aspirar a la presidencia del partido o a la gobernación, pues es un derecho que tiene ella y cualquier otro compañero dentro del Partido Popular, pero este no es el momento. La gente del Partido Popular no quiere estas controversias ahora que no sea, concentrarnos en la fiscalización y reorganizar el partido”, sostuvo el alcalde juanadino.

Las expresiones de Hernández Torres se dan en medio de la pugna que existe entre el presidente del PPD, Héctor Ferrer y la alcaldesa de San Juan, cuando esta criticó la supuesta censura que enfrenta en su propio partido y expresó que en la asamblea iba a presentar su renuncia como vicepresidenta de las mujeres.

Ante lo expresado por Ferrer, Cruz Soto declaró por escrito que no habia presentado la renuncia a la posicion y que no queria entrar en peleas con el presidente del PPD.