Alcalde construye baño para estudiante con impedimentos tras supuesta inacción del DE

Como parte de los esfuerzos que lidera la Administración Municipal de Santa Isabel , el alcalde de ese pueblo, Enrique Questell Alvarado, reveló que la construcción de un baño adaptado para atender las necesidades de una estudiante con espina bífida estará completada para el comienzo del nuevo año escolar. La obra se realiza en la Escuela Elemental Martín G. Brumbaugh de ese pueblo.

“No tolero la burocracia gubernamental cuando dilata la solución de problemas que requieren acción inmediata […] Al no atender a estos niños con necesidades especiales los exponemos al acoso por parte de sus compañeros y los privamos de recibir la educación que constitucionalmente el Estado viene obligado a ofrecerle”, expresó el primer ejecutivo a través de un comunicado de prensa.

Añadió, “mi prioridad siempre ha sido resolverle los problemas a mi gente. Si tengo concomimiento de una situación, aunque no sea mi responsabilidad directa, pero envuelve a un ciudadano de mi Pueblo, y mucho más a un menor, yo no pierdo el tiempo en protocolos”.

Sobre la intervención del municipio en este caso, Questell detalló, “tan pronto los padres de la menor, Jermarie Gónzalez García y José Manuel Franco González se acercaron a nuestra oficina, luego de agotar recursos ante el Departamento de Educación (DE), nos dimos a la tarea de evaluar la nueva escuela asignada a la menor. Tomamos rápida acción para que el baño estuviera listo para el comienzo escolar”.

La menor, de apenas seis años de edad y que cursará el segundo grado, tiene espina bífida. Aunque ella se mantiene en la corriente regular, necesita un espacio para que por lo menos en dos ocasiones durante el período diario de clases, se le practique un procedimiento que requiere de completa privacidad e higiene en un baño que solo puede ser utilizado por ella.

“Los padres agotaron esfuerzos no solo para que no cerraran la escuela sino que ante el inminente cierre solicitaron que en la nueva escuela se cumpliera con las adaptaciones requeridas por su hija. Al no recibir respuesta acudieron a nosotros. Nos comunicamos con el DE, quienes indicaron que no tenían conocimiento de ninguna obra a realizarse en la escuela receptora. Ante esa situación, hoy nos complace informar a los padres que la obra está muy adelantada y que antes de que comience el nuevo año escolar estará terminada”, aseguró Questell.

Por su parte, el padre de la menor, José Manuel Franco, expresó, “nosotros quedamos sorprendidos al ver la obra. No sabíamos que el municipio había asumido ese compromiso de adaptar el baño para nuestra hija. Estamos muy agradecidos por la intervención del alcalde y la prontitud con la que se hizo el proceso”.

En relación a la totalidad de las escuelas que quedaron abiertas en Santa Isabel, el municipio y su personal colaboran con el DE en el acondicionamiento de las mismas. A esta fecha las mejoras que realizan en las escuelas incluyen trabajos de pintura, desyerbo, remoción de escombros entre otras tareas. Según solicitad por la oficina encargada del mantenimiento de las escuelas, en dos ocasiones, el 6 de julio y el 20 de julio de 2017, el Alcalde envió a Fortaleza un listado de necesidades generales de cada plantel escolar para el comienzo de clases pero no han recibido respuesta.