Sobrino asegura que no se implementará reducción de jornada

El nuevo representante del Gobernador ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino aseguró que la postura de la administración sobre la reducción de la jornada laboral es clara y que no la implementarán.

“La diferencia entre el Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en cuanto a la reducción de jornada y el Bono de Navidad está estipulada. La Administración no entiende necesario recurrir a dichas medidas ni ha acordado las mismas como parte del proceso de presupuesto. Las resolucionesconjuntas aprobadas por la Legislatura no incluían estas recomendaciones de la JSF. La Administración tampoco avala que dichas recomendaciones fueran incluidas por la JSF en su certificación del presupuesto. La Ley PROMESA es clara en que la JSF tiene inherencia en la aprobación del presupuesto, pero no puede utilizar esta facultad para imponer sus recomendaciones. De lo contrario, se estaría desvirtuando la sección 205 de la Ley PROMESA que regula el manejo de las recomendaciones de política pública por parte de la JSF y permite al Gobierno rechazar las mismas. Nuestros esfuerzos continúan en implementar las reformas gubernamentales necesarias para impulsar el desarrollo económico de la Isla y mejorar la calidad de vida de todos los puertorriqueños”, manifestó.