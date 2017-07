Secretaria de Educación advierte que escuelas podrían quedarse sin presupuesto

La secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, exhortó a los padres, madres y encargados de estudiantes del sistema público de enseñanza a que realicen los procesos de matrícula lo antes posible.

“A pocas semanas del inicio de clases, es imprescindible culminar los procesos para poder ubicar a todos los docentes de acuerdo con las necesidades de cada comunidad escolar. La cantidad de estudiantes que tiene una escuela se toma en consideración a la hora de asignarle recursos y presupuesto”, recordó la funcionaria.

El llamado es a que “matriculen a los estudiantes en sus respectivas escuelas para poder iniciar el curso escolar con todos los recursos necesarios y debidamente asignados para el mayor bienestar de toda la comunidad escolar”, expuso la titular del DE.

Igualmente, Keleher solicitó a los directores escolares a divulgar y matricular a los estudiantes en el Sistema de Información Estudiantil (SIE) durante los días 24 al 31 de julio.

Se les requerirá evidencia de la divulgación en sus comunidades escolares y se verificará los movimientos realizados en el SIE de su escuela por personal de la oficina de Sistema de Información Estudiantil durante los días del 24 al 31 de julio y previos al inicio de clases.

Según explicó, se ha detectado que 112 escuelas todavía no han modificado o añadido nuevos récords de matrícula para este nuevo año escolar a ese sistema.

“Les informo que es responsabilidad de cada director escolar matricular a los estudiantes en el SIE para poder asignarles los recursos docentes necesarios que cada escuela requiere”, insistió la secretaria.

La titular añadió que, si el proceso de matrícula no se realiza con prontitud, el resultado será la demora en nombramiento de maestros en esas escuelas.

“Responsablemente no puedo asignar recursos en escuelas donde no tenemos idea cuántos estudiantes habrá por grado. Este es un proceso que no puede hacerse por proyección, sino teniendo los datos específicos de la matrícula”, insistió.