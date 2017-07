Recortarán gratis a niños para el comienzo de clases

Como parte de su agenda comunitaria y compromiso social, jóvenes de la organización Puerto Rico Cambia informaron hoy que, el próximo domingo 6 de agosto estarán ofreciendo recortes gratuitos con el motivo de regreso a clase.

“Hemos creado alianzas con diferentes salones de bellezas unisex para que puedan recibir a los niños y puedan ofrecerle recortes para el regreso a clase”, Expresó la subdirectora Eeecutiva, Brenda Paola Hernández.

Los servicios se estarán ofreciendo a niños y niñas de 5 años hasta adolescentes de 16 años. Por su parte Hernández añadió que “esta iniciativa busca motivar a los estudiantes en el nuevo inicio del año escolar aportando a la generación del futuro sino a una del presente”.

Diversos salones de belleza de los municipios de Caguas, Río Grande, Vega Alta, Guaynabo, San Juan y Salinas estarán abriendo para ofrecer los servicios de manera gratuita y simultáneamente.

“Invitamos a todos aquellos salones que quieran participar de este evento y estén dispuesto aportar un granito de arena a que nos escriban a nuestro correo electrónico puertoricocambia@gmail.com para poder hacer las gestiones. De igual forma estaremos ofreciendo más información en los próximos días a través de los medios de comunicación y nuestras redes sociales (Facebook: Puerto Rico Cambia y Twitter: PRCambia)”, concluyó Hernández.

Por su parte el Sub- Director Ejecutivo Adrián Quiñones expresó: “esta iniciativa busca que todo el mundo llegue asicalao en el ‘back to school’. Hoy en día recortarse es un lujo y no todo el mundo cuenta con el dinero para hacerlo.”

De acuerdo a un parte de prensa emitido por la organización, la actividad a celebrarse en agosto busca impactar de manera positiva a este sector.

“Una vez los salones abran estaremos ofreciendo diferentes actividades familiares para el disfrute de los niños y adolescentes”, añadió Quiñones.

De otra parte, hoy viernes Puerto Rico Cambia realiza una actividad en la que ofrecerá materiales escolares a niños de escasos recursos en Río Grande.