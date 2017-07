UPR Utuado tiene rector interino

Al parecer, los nombramientos a las rectorías de la Universidad de Puerto Rico ya han comenzado. Hoy, según el representante de prensa del Consejo General de Estudiantes de la unidad de Utuado, Gabriel Soto, el presidente interino de la institución, Darren Hillman, nombró a José Heredia como líder de dicha institución.

De acuerdo al estudiante, la notificación se hizo a través del correo electrónico institucional. El académico entrará en funciones hoy mismo.

Hasta ayer, el doctor Hillman no había nombrado a ningún rector, luego de haber despedido -sin ofrecer razones- a los once gerenciales de las unidades y recintos del sistema universitario. En los pasados días este medio ha hecho las gestiones para entrevistar al presidente, sin embargo, no ha estado disponible para la prensa.