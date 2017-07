AES continuará con depósito de cenizas tras Tribunal no emitir fallo

En la vista realizada hoy en el Tribunal de Primera Instancia de Ponce, sobre la demanda incoada por el Comité de Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, contra la Junta de Calidad Ambiental (JCA), EC Waste, Camioneros Inc, Peñuelas Valley Landill y AES Puerto Rico (AESPR), el juez no emitió ninguna orden y no decidió sobre la petición de los demandantes.

“Conforme a ello AESPR mantiene el derecho a operar acorde con la nueva Ley 40-2017 y en cumplimiento con las reglamentaciones ambientales establecidas por la JCA y por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), por lo que continuaremos con nuestra operación normal”, sostuvo a través de un comunicado de prensa Manuel Mata, presidente de AESPR.

El juez pidió a AESPR que pusieran por escrito su petición de desestimación y señaló vista para el 11 de agosto de 2017.

“Reiteramos nuestro compromiso de garantizar energía segura y confiable al costo más económico para los ciudadanos de la Isla y continuaremos apoyando los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico en impulsar el desarrollo económico y su recuperación fiscal. Igualmente continuaremos colaborando con todo esfuerzo por ampliar los usos de subproductos y agregados en la fabricación de bienes para exportación y materiales de construcción”, destacó la empresa en la comunicación escrita.

“Las aplicaciones y usos beneficiosos de los agregados de la combustión del carbón están perfectamente señalados y aprobados en la legislación actual y recomendados por la JCA y la EPA”, añadió AES por escrito.