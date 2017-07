Abogado de Pablo Casellas presenta segunda moción para nuevo juicio

El licenciado Harry Padilla presentó una segunda moción de nuevo juicio ante el Tribunal de Primera Instancia, a favor del convicto Pablo Casellas por el caso del asesinato de su esposa, Carmen Paredes.

Padilla en entrevista con NotiUno 630 am explicó que en el escrito se alega que “Pablo no tuvo un nuevo juicio justo e imparcial, que se quebrantó el debido proceso de ley porque a Pablo se le negó o no se le suplió una información relacionada con unos beneficios que el departamento de Justicia a través de uno de sus fiscales le había concedido”.

“Es una moción bastante detallada, tiene un apéndice extenso, que expone todos y cada uno de los documentos que acreditan el reclamo que nosotros estamos haciendo”, sostuvo Padilla.

El abogado indicó que “ahora corresponde que yo radique ante el tribunal de Apelaciones un escrito para que conceda la autorización para que el tribunal de Bayamón atienda dicho reclamo”.

En el mes de abril, el Tribunal Supremo de Puerto Rico revocó al Tribunal de Apelaciones en el caso de Casellas al determinar que el derecho a que los veredictos de culpabilidad sean por unanimidad —como es en el sistema federal— no aplica en las cortes de Puerto Rico, por no tratarse de un derecho fundamental reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. De esta forma, se esfumaba la petición de un nuevo juicio para el convicto en este caso.