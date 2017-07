Viral la carta de Obama a un nuevo ciudadano

Un nuevo ciudadano estadounidense recibió su carta de bienvenida del Presidente de la nación americana. Pero, para su sorpresa, estaba firmada por el mandatario equivocado.

Aisha Sultan, esposa del nuevo ciudadano, compartió en su perfil de Twitter el 14 de julio que en el documento que recibió su esposo figura la firma del expresidente Barack Obama y no la de Donald Trump.

My British-born husband takes his oath of citizenship today. In the packet for new Americans, the welcome letter from POTUS is from Obama. 😂 pic.twitter.com/O56cMj0hhx

— Aisha Sultan (@AishaS) July 14, 2017