Nuevas atracciones y experiencias llegan a los Parques de Disney

Walt Disney Parks and Resorts anunció hoy en D23 Expo 2017, una extraordinaria alineación de atracciones y experiencias completamente nuevas que vienen a sus parques y hoteles alrededor del mundo.

El presidente de Walt Disney Parks and Resorts, Bob Chapek les dio la bienvenida a cerca de 7,000 aficionados antes de revelar más de una docena de las nuevas experiencias que vienen a los parques y hoteles de Disney, y dio un anticipo de algunos muy esperados proyectos que están en progreso.

Varios Imagineers participaron en la presentación y dieron detalles sobre la creatividad, imaginación e innovación bajo desarrollo alrededor del mundo.

El jefe creativo de Walt Disney and Pixar Animation Studios, John Lasseter también compartió su entusiasmo por los planes para establecer una presencia mayor de Pixar en el Disneyland Resort.

Además de la noticia que Fantasmic! regresa a Disneyland Park esta noche, dos noches antes en honor a la Expo, los aficionados tuvieron el placer de darle un vistazo a la nueva producción musical “Beauty and the Beast” para el crucero Disney Dream de Disney Cruise Line, que actualmente está en su fase de producción en Toronto, y una presentación de una sola noche de nostálgicos números musicales que mostraron el legado de los Parques Disney.

“Aún tras la cantidad de nuevas e increíblemente populares experiencias que acaban de debutar este año, lo mejor está por venir. Nosotros tenemos ambiciosos planes para nuestros parques y hoteles alrededor del mundo”, dijo Bob Chapek, presidente de Walt Disney Parks and Resorts. “Estamos invirtiendo en la experiencia del visitante como nunca antes, ¡y la manera en que estamos haciendo todo solo es posible en Disney!”.

Desde nuevas opciones de hospedaje y transporte que hacen ir de un lugar a otro más divertido hasta narraciones originales y experiencias de inmersión basadas en las historias favoritas de los visitantes, Disney continúa ofreciéndoles destinos vacacionales sin igual a visitantes de todas partes del mundo de maneras que son más emocionantes que nunca.

Un vistazo sin precedentes a Star Wars: Galaxy’s Edge

Los aficionados se emocionaron al escuchar que las historias de Star Wars cobrarán vida en Star Wars: Galaxy’s Edge, el recientemente anunciado nombre de los territorios con temática de Star Wars. Chapek compartió nuevos y emocionantes detalles además de un vistazo a las dos atracciones principales, incluso una que pone a los visitantes en medio de una batalla entre la Primera Orden y la Resistencia donde los visitantes sienten que están dentro de un hangar en un Destructor Estelar. Los visitantes también tendrán la oportunidad de volar en el Halcón Milenario, donde cada visitante será de suma importancia para el éxito de la misión. Chapek también reveló a muchos de los personajes que los visitantes podrán conocer, incluso a BB-8, Chewbacca, Rex y Kylo Ren. Con un espacio de 14 acres que representa la mayor ampliación de una sola área temática en nuestra historia, los territorios de Star Wars:Galaxy’s Edge se abrirán en 2019. El primer territorio debutará en Disneyland Park en Anaheim, y después en Disney’s Hollywood Studios en Orlando.

Se revela clásica transformación de Epcot

Mirando hacia el 50 Aniversario de Walt Disney World, hay grandes planes para completar la transformación que empezó cuando se abrió New Fantasyland en 2014. Chapek anunció emocionantes planes por todo Epcot para realizar la visión original del parque mientras éste se mantiene más atemporal y relevante que nunca. Siguiendo el modelo de la atracción familiar número uno de Disneyland Paris, Ratatouille se añadirá en un espacio completamente nuevo en el pabellón de Francia de World Showcase. Epcot también verá la adición de una nueva atracción “E-ticket” basada en el mundo lleno de acción y música rock de Guardians of the Galaxy, la próxima forma en que los visitantes pueden conocer a estos personajes en Walt Disney World. En Future World, una nueva Green Mission at Mission: SPACE llevará a los visitantes en una increíble gira de la Tierra, y la actualizada Orange Mission hará el viaje a Marte aún más espectacular. Al lado de Mission: Space se encontrará un nuevo restaurante que invitará a los comensales a viajar por los cielos para vivir una experiencia culinaria inolvidable.

Más emociones que nunca planeadas para Disney’s Hollywood Studios y Magic Kingdom

Disney se mantiene a la vanguardia de narrativa profundamente inmersiva y creativa que atrae a los visitantes a nuevos mundos y ese legado sigue vivo en cada nueva experiencia de los Parques Disney. La primera atracción de paseo con temática de Mickey Mouse en nuestra historia, Mickey and Minnie’s Runaway Railway, llegará a Disney’s Hollywood Studios. Con una historia original y un adorable tema musical, esta atracción con tecnología de punta llevará a los visitantes de viaje por el alocado e impredecible mundo de las caricaturas de “Mickey Mouse” del galardonado Disney Channel, usando nuevas tecnologías que transforman el mundo plano de las caricaturas en una experiencia de increíbles dimensiones.

Chapek también anunció que la atracción más popular de Shanghai Disneyland se dirige a Walt Disney World Resort. Una emocionante atracción con temática de Tron se añadirá en un área nueva cerca de Space Mountain en el parque Magic Kingdom. Además, un nuevo teatro para entretenimiento en vivo llegará a Main Street, U.S.A., basado en el icónico Willis Theater de Kansas City de la década de 1920, trayendo entretenimiento de primera al parque más popular del mundo.

Diversión de Pixar en el Lugar más Feliz del Mundo

Además de anunciar que Toy Story Land se abrirá en el verano de 2018 en Disney’s Hollywood Studios, Chapek fue acompañado por el Jefe Creativo de Walt Disney and Pixar Animation Studios John Lasseter para revelar los planes para Pixar Pier en Disney California Adventure, donde el muelle recibirá una apariencia nueva gracias a los populares personajes e historias de Pixar que cobrarán vida allí, como The Incredibles, Inside Out y más de Toy Story. Chapek también anunció que habrá aún más de Pixar durante Pixar Fest en el Disneyland Resort. A partir del 2018, este ofrecimiento por tiempo limitado incluirá un nuevo espectáculo de fuegos artificiales junto con personajes especiales y entretenimiento. Como parte de la celebración, el desfile Pixar Play Parade regresará al Disneyland Resort, pero esta vez en Disneyland Park y el popular desfile Paint the Night se pasará a Disney California Adventure, que cuenta con una de las rutas de desfile más largas de Disney.

Disney Cruise Line a duplicar tamaño de flota para 2023

Chapek sorprendió al público cuando anunció que Disney Cruise Line añadirá un crucero adicional como parte de una ampliación que llevará las vacaciones familiares en crucero a un nivel completamente nuevo. Al unirse a los otros dos cruceros que se anunciaron hace solo un año, los tres serán propulsados por uno de los combustibles de combustión más limpia disponibles, el gas natural licuado. Cuando los tres cruceros se terminen en el 2023, Disney Cruise Line casi habrá duplicado el tamaño de su flota.

Conceptos de inmersión en los hoteles

Entre los anuncios, se encontraron proyectos que introducen aún más emocionantes experiencias para los huéspedes de los hoteles de formas que solo son posibles en Disney. Para el deleite de todos, Chapek confirmó los ambiciosos planes para implementar el concepto de inmersión más experiencial jamás en un hotel con temática de Star Wars en Walt Disney World Resort. Dedicado completamente a la galaxia de Star Wars, esta será una experiencia única en la que un hotel de lujo se une a una aventura de múltiples días en una galaxia muy, muy lejana.

Aumentando la lista de hoteles de inmersión, Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel en Disneyland Paris transportará a los huéspedes al mundo lleno de acción de los superhéroes que incluye a Iron Man, The Avengers, Spider-Man y muchos más. Los huéspedes podrán explorar el Universo Marvel a través de su arte de comics, películas, vestuarios de superhéroe y más, exhibidos al estilo de una galería de arte contemporáneo.

Como preámbulo a la apertura de Copper Creek Villas & Cabins el 17 de julio, Chapek también anunció que se ha propuesto una 15ª propiedad para el Disney Vacation Club, Disney Riviera Resort, que llegará al Walt Disney World Resort cerca de Epcot.

Opciones de transporte continuo

Para completar la inmersión y que los huéspedes nunca tengan que salir del cuento mientras estén de vacaciones con Disney, Chapek anunció planes que harán ir de un lugar a otro en el Walt Disney World Resort aún más divertido. El nuevo Minnie Van service ofrecerá servicio de transporte de punto a punto como solo Disney puede hacerlo, dándoles a los visitantes aún mejores vacaciones de principio a fin.

Además, un sistema de transporte totalmente nuevo llamado Disney Skyliner les dará a los visitantes una vista aérea del Walt Disney World Resort. Este nuevo sistema conectará los hoteles Disney’s Art of Animation, Pop Century y Caribbean Beach, al igual que el propuesto Disney Riviera Resort, con Disney’s Hollywood Studios y el International Gateway en Epcot.

Homenaje al legado de los Parques Disney

En un memorable homenaje al legado de sus más queridas atracciones, entretenimiento y personajes, los aficionados disfrutaron una presentación única de espectáculos de los Parques Disney a través de los años. Después del regreso del desfile Main Street Electrical Parade, Chapek dio indicios de que aún hay más de esos populares espectáculos del ilustre pasado de los Parques Disney en reserva.