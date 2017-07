Caitlyn Jenner considera correr para el Senado

La medallista olímpica de oro y transgénero Caitlyn Jenner expresó hoy que ha pensado incursionar en la política de Estados Unidos al correr como senadora por el estado de California.

“Lo he considerado. Me gusta la política. Por los pasados seis meses lo he pensando, así que tengo que encontrar dónde hago un mejor trabajo”, dijo Jenner en una entrevista en el show de radio por 970AM.

Jenner, republicana, señaló que ya ha trabajado con otros de su partido en el Fondo de Unidad Americano (American Unity Fund) para que sus compañeros entiendan las problemáticas de la comunidad LGBTTIQ.

“Ese es mi problema”, aclaró.

Con 67 años de edad y 6 hijos e hijas, el exatleta aseguró que puede cambiar la cara del Partido Republicano.

“La percepción del Partido Republicano es que son solamente hombres blancos y ricos tratando de hacer dinero. Yo apostaría por la próxima generación, para que haya un cambio de percepción hacia el partido y hacerlo parte de la equidad”, añadió.

Dianne Feinstein —de 84 años— la senadora incumbente del Partido Demócrata en California no ha clarificado si buscará la reelección en el 2018,

Mientras que el otro senador, Kamala Harris, estará en el puesto hasta 2023.