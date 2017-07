Coro de cámara del RUM triunfa en España representando a Puerto Rico

Chorium, el coro de cámara del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), que representó a Puerto Rico en Golden Voices of Barcelona, obtuvo cinco primeros premios en todas las categorías en las que participó en el mencionado festival internacional y que se llevó a cabo esta semana en esa municipalidad española. Además, obtuvo la Copa Global que gana el grupo con mayor cantidad de puntos en la prestigiosa competencia.

Los primeros lugares de la agrupación boricua, que fue la única proveniente de la isla y del Caribe en el concurso coral, fueron en las categorías de: canto académico, religioso, espiritual o góspel, pop o jazz y folclórico, todas en el grupo que comprende las edades de 15 a 25 años.

“Nos sentimos sumamente orgullosos de este importante logro porque fue mucho el esfuerzo que realizamos para poder llegar hasta aquí y ser los únicos de nuestro país y del Caribe en la Madre Patria. Y si a esto le sumamos que el Colegio de Mayagüez no es una institución que se dedica a la enseñanza formal de música, como muchas de las que están aquí, pues, se duplica el sacrificio que hacen los estudiantes por tener un sonido competitivo y de alta calidad”, expresó, desde España, un emocionado profesor Edgar Antonio Vélez Montes, director de la coral y del Departamento de Banda y Orquesta del RUM.

El repertorio de Chorium estuvo compuesto por las interpretaciones: Hear my Prayer, O Lord, de Henry Purcell, y Schaffe in Mir Got Ein Herz, de Johannes Brahms, en el canto académico; Salve Regina, de Josep Vila, y Alleluia, de Jake Runestad, en el religioso; Daniel Servant of the Lord, de Stacey Gibbs, en el espiritual o góspel; y Smooth Criminal, de Michael Jackson, en jazz o pop; y Falsa canción del baquiné, de Luis Palés Matos con arreglos del maestro Vélez Montes, en el folclórico.

La gesta de los puertorriqueños en Golden Voices of Barcelona, uno de los mayores concursos corales del mundo, se logró tras la celebración de un sinnúmero de actividades, durante todo el pasado año académico, con la misión de recaudar fondos para poder asegurar su participación en el evento, en el que se dieron citas otras agrupaciones vocales de países como: Marruecos, China, Rusia y España, entre otros.

“Ha sido un proceso sumamente difícil, lleno de muchos retos y emociones. Sin embargo, la valentía y la determinación de hacer lo mejor por nuestro Colegio fue lo que nos ayudó a sobrepasar cada obstáculo que se nos presentó en el camino. A pesar de vivir tiempos difíciles, hemos logrado una hazaña que demuestra, una vez más, que la Universidad de Puerto Rico tiene su riqueza y su valor en sus estudiantes”, dijo, por su parte, Luis O. De Jesús, presidente de la directiva de Chorium y alumno de Ingeniería Industrial.

Asimismo, el joven aprovechó la oportunidad para agradecer a los miembros del grupo por su esfuerzo para poder participar y salir victoriosos. También extendió su agradecimiento a quienes aportaron económicamente, como la Oficina del Rector del RUM, John Fernández Van Cleve, entre otros.

Precisamente, Fernández Van Cleve sumó sus palabras de elogio y felicitación a las que, desde su triunfo esta semana, han recibido los cantantes colegiales y el maestro Vélez Montes.

“Con esta victoria, los colegiales evidencian su gran calidad como estudiantes, quienes además de destacarse en el ámbito académico, demuestran su cría colegial en otros campos, como los deportes y, en este caso, las artes. Me llena de más satisfacción el hecho de que fueron representando, no solamente al Recinto Universitario de Mayagüez, si no a un país entero, a su patria, Puerto Rico, a la que le dieron gloria. En estos tiempos, eso sin duda, es una excelente noticia que debe ser destacada”, enfatizó el rector.

Chorium se fundó en el año 2007 y se ha distinguido en competencias internacionales como el VI Concurso de Interpretación Coral de Música Folklórica y Popular Sudamericana, que se llevó a cabo en 2008 en Argentina, en donde Vélez Montes recibió la medalla dorada al director más meritorio. Además, tan reciente como en 2015, logró el segundo lugar representando a Puerto Rico en el renombrado Festival CantaRode, que se efectuó en los Países Bajos y en el que participaron otras nueve corales provenientes de países europeos.

Te recomendamos este video: