Suman más empresas en demanda contra el Municipio de Caguas

Ante el aumento del 70 por ciento en la Patente Municipal de Caguas mediante la Ordenanza Número 37, y la negativa del alcalde y su Asamblea Municipal de dejar sin efecto la misma, un grupo de empresarios y asociaciones que representan un amplio grupo de diversos sectores tanto locales como multinacionales, se han visto obligados a acudir al Tribunal Superior para impugnar dicha medida.

“Esta Ordenanza impone una contribución llamada “aportación empresarial municipal” sobre el volumen de negocios de las partes demandantes, lo que constituye una patente municipal adicional que sobrepasa el máximo permitido por la Ley de Municipios Autónomos, es un impuesto selectivo, casi confiscatorio, y su efecto en la economia de Caguas y del país sería nefasto”, expresó Yeisa Morales en representación de los empresarios, a través de declaraciones escritas.

Los demandantes son: Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico; Ralph’s Food Warehouse, Inc. (ACDET); J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc.; Wendco of Puerto Rico Inc.; International Restaurant Services, Inc.; South American Restaurants Corp.,; BMJ Foods P.R., Inc.; Puerto Rico Telephone Company, Inc. H/N/C Claro Puerto Rico, Encanto Restaurants, Inc., Arcos Dorados Puerto Rico LLC.

En vista de que ya comenzó un proceso formal de demanda ante el Tribunal, por el momento, los portavoces limitarán sus comentarios a los ya establecidos en la demanda y a las expresiones previas emitidas a los medios, en los pasados días; y se mostraron confiados que el Honorable Tribunal haga justicia al sector privado, detenga el daño irreversible que se ocasionaría a cientos de negocios, a miles de ciudadanos puertorriqueños y actúe conforme al mejor interés del desarrollo económico y del bienestar de los ciudadanos en general.

Esta es la segunda impugnación a este impuesto en los Tribunales, siendo la primera de ellas la de Caguas Expressway Motors, radicada el pasado 5 de julio.