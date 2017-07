Empresas demandan al municipio de Caguas por aumentos en patente

Un grupo de empresarios y asociaciones que representan diversos sectores tanto locales como multinacionales anunciaron que acudieron al Tribunal Superior para impugnar el aumento del 70% en la Patente Municipal de Caguas mediante la Ordenanza Número 37.

Según indicaron en una comunicación escrita, esta Ordenanza impone una contribución llamada “aportación empresarial municipal” sobre el volumen de negocios de las partes demandantes.

Las Asociaciones que figuran como co-demandantes dejaron saber que tienen responsabilidad fiduciaria; y el interés legítimo en defender los intereses de cada uno de sus miembros y consumidores; además de asegurar que los derechos constitucionales de éstos se hagan valer y que no resulten afectados adversamente por actuaciones ilegales e inconstitucionales del Municipio de Caguas.

En vista de que ya comenzó un proceso formal de demanda por el momento, los portavoces limitarán sus comentarios a los ya establecidos en la demanda y a las expresiones previas emitidas a los medios, en los pasados días. Estos se mostraron confiados que el Honorable Tribunal haga justicia al sector privado, detenga el daño irreversible que se ocasionaría a cientos de negocios, a miles de ciudadanos puertorriqueños y actúe conforme al mejor interés del desarrollo económico y del bienestar de los ciudadanos en general.

Los demandantes:

Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE); Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); Asociación Comercio al Detal de Puerto Rico; Ralph’s Food Warehouse, Inc. (ACDET); J.F. Montalvo Cash & Carry, Inc.; Wendco of Puerto Rico Inc.; International Restaurant Services, Inc.; South American Restaurants Corp.,; BMJ Foods P.R., Inc.; Puerto Rico Telephone Company, Inc. H/N/C Claro Puerto Rico, Encanto Restaurants, Inc., Arcos Dorados Puerto Rico LLC.