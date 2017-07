Trump entregaría la presidencia a Ivanka Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump visualiza a su hija Ivanka como la primera mujer en dirigir ese país.

De acuerdo a la prensa británica, Trump, de 71 años, ya planifica su reelección para el año 2020 y pretende entregarle su cargo a su hija para el 2024.

Personas cercanas al también magnate, aseguran que Ivanka es la mano derecha de su padre, y por ello, lo representó en una reunión del G20 hace unos días. “Cuando salí de la Sala de Conferencias para unas reuniones cortas con Japón y otros países, pedí a Ivanka que ocupara el asiento. Muy normal. ¡Angela M. (Merkel) está de acuerdo!”, tuiteó Trump tras formarse una ola de comentarios en la Internet por el dicho acto.

Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y muchos apuntan que es “inapropiada” la opinión del presidente actual.

When I left Conference Room for short meetings with Japan and other countries, I asked Ivanka to hold seat. Very standard. Angela M agrees!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017