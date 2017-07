SeaWorld ofrece a visitantes encuentro más "natural" con orcas

La empresa de parques temáticos SeaWorld anunció hoy la creación de una nueva experiencia para sus visitantes brindándoles la posibilidad de un encuentro cercano con las orcas que todavía viven en sus tanques en Orlando, Florida.

SeaWorld había anunciado anteriormente que no liberará a los cetáceos, porque, a su juicio, ya no pueden adaptarse a la vida salvaje y también para crear experiencias más “naturales” con estos animales.

El “Killer Whale Upclose Tour”, el recorrido de 45 minutos de duración descrito como más “natural” y “nunca antes ofrecido”, incluye enseñanzas sobre el cuidado, la vida y la personalidad de las orcas, así como un acercamiento a estos cetáceos junto a sus entrenadores.

Durante el tour, que estará disponible todos los días de la semana, los entrenadores compartirán con los visitantes historias e información sobre las orcas, así “cómo estas toman parte en sesiones de apareamientos voluntarios”, según explica SeaWorld en un comunicado envidado hoy a Efe.

Esta nueva atracción del encuentro de los visitantes con las orcas llega en un momento en el que la empresa conoce una disminución en sus ganancias que bajaron de 220.2 millones de dólares durante el primer cuarto de mes de 2016 a unos 186.4 millones durante el mismo período de este año, según el informe financiero de mayo pasado.

En el 2016, SeaWorld anunció que terminaría con la crianza de las orcas tanto en su parque de San Diego (California) como en Orlando (Florida), tras el estreno del documental “Blackfish”, dedicado a la orca Tilikum, a la que se relaciona con la muerte de tres personas.

Tilikum mató en 2010 a una de sus entrenadoras, muerte que se suma a otras dos en las que el animal estuvo relacionado antes de llegar al parque de SeaWorld Orlando hace 23 años.

Luego en marzo del mismo año, la empresa de parques temáticos anunció que cancela su programa de espectáculos con orcas para centrarse en un compromiso de “educación, investigación de ciencia marina y rescate de estos animales marinos”.

No obstante, indicó en su momento, que las orcas de SeaWorld permanecerán en las instalaciones de Estados Unidos, con parques en Orlando (Florida), San Antonio (Texas) y san Diego (California), donde protagonizarán “nuevos e inspiradores encuentros” con los visitantes.

Ahora, esta gira con orcas, que además de “inspirar y educar a los visitantes sobre el cuidado y protección de los animales marinos”, dará la oportunidad a los visitantes de compartir de cerca con estos animales marinos.

El evento de actividades inicia desde este mes de julio durante todos los días de la semana en el parque de Orlando con un costo de inicial de 79 dólares la entrada.