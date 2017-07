Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas asegura solidez a pesar de la crisis

La Cooperativa de Farmacias Puertorriqueñas (Farmacias Coopharma) informó que mantiene un crecimiento sostenido y se encuentra inmersa en un proceso de transformación, que la posicionará como la cooperativa de farmacias bajo una misma marca más sólida a nivel global.

“El movimiento cooperativo que tenemos en Coopharma trasciende barreras. La situación del sistema de salud y de la economía en general no dejan de impactar nuestros negocios, pero seguimos creciendo cada año”, expresó Heriberto Ortiz, director ejecutivo de la organización.

Ortiz explicó que, en medio de la contracción económica de la pasada década, Coopharma registró un aumento de un 40% en afiliaciones. Un análisis de sus farmacias indica que solo 26 farmacias habían cerrado entre el 2010 y 2017, y que estas fueron reabiertas por otros socios.

Asimismo, sostuvo que las ganancias bajo el movimiento cooperativo también han crecido y beneficiado a sus más de 390 socios, además de que reinvierten parte de sus ganancias en proyectos de transformación social del país.

“Ciertamente, están pasando situaciones en esta industria, pero no se está reflejando en el comportamiento de Coopharma”, afirmó. Sostuvo que los ajustes en reembolso a las farmacias por parte del gobierno por los servicios que brindan a los pacientes bajo el plan de salud, han afectado a los proveedores de farmacia porque se ven obligados a financiarle cerca de $10 mil mensuales. No obstante, aseguró que el servicio al paciente se mantiene ininterrumpidamente y que sus socios tienen la mejor disposición de continuar ofreciendo dicho servicio, siempre y cuando no se les excluya en los procesos de contratación.

Durante este año fiscal, Farmacias Coopharma comenzará un nuevo programa de innovación tecnológica, imagen, nuevos servicios y formatos, que pondrá a Coopharma a nivel mundial como la cooperativa de farmacias que logra posicionarse como la más sólida bajo una sola marca, indicó el director ejecutivo.

“Seguimos trabajando para estar a la vanguardia de la tecnología, con la utilización de robótica y nuevas plataformas que permitirán a nuestros socios medir mejor sus operaciones y cumplir con excelencia con las exigencias de los reguladores de la industria”, concluyó Ortiz.