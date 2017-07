Representante denuncia jugosos aumentos de salarios en AAA

El representante Javier Aponte Dalmau denunció hoy, junto al representante José A. Díaz Collazo la otorgación de jugosos aumentos de salarios a empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), que a su entender “no tienen la preparación ni el conocimiento necesario para el cargo y que fueron, y continúan siendo, activistas políticos”.

“Mientras a los puertorriqueños se les obliga a mantenerse en austeridad, mientras se pretende que tengan que ‘acostumbrarse’ a que van a tener menos recursos, mientras a los pensionados se les recortará un 10%, mientras todavía está en el tintero la posibilidad de reducir la jornada laboral, en la AAA promueven a activistas políticos a puestos para los que no están cualificados y les otorgan jugosos aumentos de salarios”, señaló Aponte Dalmau.

Tras haber recibido información sobre inadecuadas designaciones a puestos de confianza realizados por esta administración, no fue necesario más que una somera investigación para descubrir que el problema es uno exponencial, argumentó el político del Partido Popular Democrático (PPD).

Informó que se trata de personas nombradas a puestos como el de director(a) regional, subdirector(a) regional y director(a) de infraestructura, quedeberían ser ocupados por ingenieros debido a la complejidad de esdos puestos.

“Sin embargo, están siendo ocupados por quienes anteriormente eran supervisor de administración o supervisor de finanzas. Ante la realidad de no tener conocimiento requerido para el puesto, ya que no tienen la preparación necesaria, entonces contratan a cuatro o seis ayudantes, como sucede en el área sur de la isla”, aseveró el legislador.

Añadió que “como si el no cumplir con los requisitos necesarios para el puesto que ocupan no fuera suficiente, estos empleados fueron premiados con jugosos aumentos de salarios. No nos referimos a un ligero aumento: en algunos casos se les duplicó el sueldo, y en otras instancias fue mucho más. El sueldo de tan solo 12 empleados asciende a un millón 295,348 dólares”.

Y dio dos ejemplos: el actual director regional norte, quien era supervisor de administración, pasó de 67,999 dólares a 128,349, o sea, un aumento de 60,349 dólares o un 47 por ciento. Y la subdirectora regional del área norte, exsupervisora de finanzas, pasó de 47,350 a 103 mil dólares, lo que representa 55,983 más o un 54 por ciento.

“El gobernador debe aclarar este asunto. Estamos en una situación crítica y estas prácticas no deben permitirse. Se han dejado miles de padres y madres sin trabajo, porque eran empleados transitorios. Y, sin embargo, continúan otorgando sueldos exorbitantes que no están acorde a la crisis. Esperamos la reacción del gobernador”, puntualizó el representante Díaz Collazo.

Advirtió además que “el PPD lleva varios meses hablándole al país sobre la hipocresía de esta administración, al otorgar puestos y contratos escandalosos a quienes ayudaron a conseguir el financiamiento de sus campañas, demostrando una evidente falta de sensibilidad hacia las necesidades de los ciudadanos, lo cual al final afectará los servicios esenciales y el bolsillo del pueblo”.

Además, aun cuando la Ley Orgánica de la AAA, establece que estas personas tienen prohibido “participar en campañas político partidistas de clase alguna mientras ocupe su cargo”, la realidad es que durante la pasada campaña relacionada al plebiscito del 11 de junio muchas de estas personas estuvieron activa y públicamente participando de la misma.

“Lo que corresponde es que dichas personas sean destituidas de sus cargos, a tenor con lo que también establece la propia sección 3. Los puestos antes mencionados son los premios que se le otorgaron a personas que fueron activistas políticos y que aún al presente continúan siéndolo”, enfatizó Aponte Dalmau.

El político aseguró que si esto continúa, “la AAA seguirá el mismo rumbo de la AEE y será la próxima corporación pública a la que se solicite acogerse a la Ley de Quiebra. Al parecer, este gobierno no tiene problemas con que el pueblo sea el que tenga que hacer más con menos. Preparémonos para el próximo aumento tarifario, si no paramos esto ahora”.

“Jugosos” aumento de salarios AAA by Metro Puerto Rico on Scribd