Joven boricua se crece en discurso de graduación en EE. UU.

Hace unas semanas, la joven boricua Coral Ortiz, de 18 años, pronunció uno de los discursos más impresionantes que cualquiera haya escuchado.

Coral acaba de recibir su diploma de la Escuela Secundaria James Hillhouse en New Haven, Connecticut, según reseñó The Washington Post. Hillhouse es la escuela secundaria pública más antigua de New Haven. Casi todos sus aproximadamente 1,000 estudiantes son parte de alguna minoría y más de la mitad provienen de familias de bajos ingresos, de acuerdo a la publicación.

En una prueba de cómo esta joven puertorriqueña y sus compañeros de clase graduanda han impactado y han hecho la diferencia, la tasa de graduación preliminar de 2017 reportada por la escuela fue de un 91 %, por encima de 80.4 % en 2016, que fue un 25 % mayor que en 2012.

Ortiz fue una representante estudiantil en la Junta de Educación de New Haven y la Junta Estatal de Educación y se dirige a continuar estudios en la Universidad de Yale, donde planea graduarse en ciencias políticas y seguir su interés por las ciencias sociales. De acuerdo al Washington Post, también fue aceptada en las universidades de Harvard y Brown, así como en la Universidad de Pensilvania).

Los padres de Ortiz se mudaron de Puerto Rico a Estados Unidos “para tener una mejor vida”. Según dijo la joven al medio estadounidense, ellos han sido su mayor apoyo en los momentos en los que ha estado “deprimida”.

“En los últimos cuatro años nuestra educación no se tomó a menudo seriamente y experimentada encendido. A pesar de estos desafíos, este año ganamos tres campeonatos estatales y pudimos tener uno de los mayores índices de graduación en el estado. Los estudiantes de mi escuela pasan por mucho y es increíble verlos seguir trabajando duro para lograr sus sueños”, expresó.



“Buena noches. Me gustaría empezar por agradecer en primer lugar a Dios y a todas las personas que nos ayudaron a llegar a donde estamos hoy. En particular, gracias a nuestros amigos y familiares que nos apoyaron mientras trabajábamos hacia este momento, y que están aquí apoyándonos a medida que nos graduamos. Me gustaría agradecer personalmente a mis maestros, mentores, consejeros, todos mis compañeros y amigos. Y por último y lo más importante, mi familia: no podía agradecer a mis padres lo suficiente por el apoyo que me dieron.

He pensado mucho en este día; sobre lo que quiero decir, y qué mensaje quiero enviar. Pensé en preparar algo diferente, pero como pensé, decidí que era mejor compartir la verdad. La verdad sobre lo que realmente significa este día. La verdad sobre lo que representamos como clase.

Cuando éramos jóvenes, nos enseñaron que éramos “una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”. Nuestro país nos enseñó que, sin importar nuestros ingresos o raza, todos tendríamos la misma oportunidad de alcanzar nuestra meta. Sueños. Nos enseñaron que nunca habría prejuicios contra un cierto grupo de personas, y que la sociedad cree en todos y cada uno de nosotros.

Estas lecciones de igualdad fueron enseñadas como evidentes por sí mismas. Estas lecciones de igualdad siguen siendo una mentira.

La realidad es que nuestro país no es igual cuando recitamos “una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, y ha pasado 50 años desde que el movimiento por los derechos civiles y nuestro país sigue sin ser igual. Nosotros, una clase mayoritariamente formada por estudiantes de minorías, de bajos ingresos y de primera generación, hemos tenido las probabilidades de que nos enfrentemos. Pero aquí estamos de pie en esta graduación con tres campeonatos estatales, varias aceptaciones universitarias, y uno de los mayores aumentos en las tasas de graduación en el estado. Porque no dejamos que la desigualdad inherente nos impida alcanzar nuestros sueños.

Estaría mintiendo si dije hoy es como cualquier otro día, porque hoy no es como cualquier otro día. Lo más importante, hoy no es su graduación típica de la escuela secundaria. Es más que eso.

Hoy es el día en que caminamos por un escenario y tomamos nuestros diplomas como un acto de desafío a aquellos que dijeron que no podíamos. Hemos tenido muchos estudiantes, administradores y maestros que van y vienen. Hemos tenido angustia; Hemos tenido nuestra nación dar la espalda a nosotros, a través del apoyo a los que apoyan el odio.

Así que a aquellos que creían que mis compañeros de clase y yo éramos incapaces, he decidido dejar un mensaje para ustedes:

Al maestro que dijo que mis compañeros y yo fracasaríamos y que los contribuyentes desperdiciaron recursos en nuestra educación – hoy, le enseñamos que estaba equivocado.

Para el consejero de fuera de la escuela que me dijo que los estudiantes en esta escuela nunca entran en prestigiosos colegios – no dejamos que su percepción de nosotros definen quiénes somos.

A las personas que asumen que estamos robando sus tiendas por el color de nuestra piel – no juzgar un libro por su cubierta.

A las personas que nos dijeron que sólo los chicos eran buenos en matemáticas – las chicas son más que caras bonitas.

A las personas que violaron nuestros cuerpos – “no” significa que “no”.

A las personas que cuestionaron nuestra dedicación a las cosas en las que estábamos involucrados, no viste nuestras noches sin dormir y tres trofeos de campeonato.

A la persona que creía que nuestro estatus socioeconómico nos definiría – usted no tiene que ser un millonario para tener éxito.

A la señora en el autobús que me dijo que mis compañeros y yo iríamos a la cárcel debido a la escuela secundaria que asistimos – todavía estamos libres.

A los políticos y corporaciones que se niegan a abordar la violencia armada porque podría costarles dinero – la vida no tiene precio.

A las personas que asumen que nuestros nombres son demasiado ghetto para ser calificados – nuestros nombres nos han llevado a lugares más lejanos de lo que podríamos haber imaginado.

A los líderes que pensaron que estaba bien tomar decisiones que nos obligaron a ir a clases sin libros de texto – no está bien.

A la persona que nos dijo que sólo entró en la universidad porque éramos minorías – el color de nuestra piel no determina la inteligencia.

A las personas que hablaban mal de nosotros en el periódico – nos enseñaron a ser destemplados.

A las personas que pensaron que estaba bien experimentar con nuestra educación – la matemática de cinco directores en cuatro años simplemente no suma.

A las personas que quieren privatizar la educación – la educación pública es la razón por la que tuvimos éxito.

A los políticos que eligen a personas no calificadas para afectar nuestras vidas porque se sienten leales a su partido – usted no tomó un voto de servir a una fiesta. Usted hizo un voto de servir a la gente.

A la persona que cree que mis compañeros y yo somos peligrosos – somos humanos.

A la gente que me dijo que mis amigos y yo no somos hermosos – el negro es hermoso.

A aquellos que creían que mis compañeros y yo abandonaríamos – hoy se demostró que estaban equivocados.

A todos los que votaron por el odio – el amor gana.

Podría seguir durante horas hablando de la gente que nos definió como algo más que exitoso. Pero hoy no se trata únicamente de los obstáculos que se pusieron delante de nosotros.

Hoy es sobre la verdad. El hecho de que hubo varias veces que la gente nos subestimó y pudimos demostrar que estaban equivocados.

Estamos aquí y tomamos nuestros diplomas no sólo como un acto de desafío, sino también como un acto de gratitud. Agradecido por los adultos que se preocuparon, agradecidos por el maestro que pasó horas educándonos, agradecidos por los padres, miembros de la familia, consejeros, amigos, políticos y mentores que creían que podíamos llegar a este momento.

No podríamos haber hecho esto sin ti porque se necesita un pueblo para criar a un niño. A pesar de que nuestra educación fue tratada como un experimento, carente de recursos y marcada por la presencia de personas que dejaron de creer que éramos capaces, lo hicimos.

En seis años pasamos de una tasa de graduación del 51 por ciento a una tasa de graduación del 91 por ciento.

Hoy reconocemos el hecho de que nuestro país no es igual y que lo tenemos más difícil que muchas otras personas. Reconocemos que, a pesar de esta desigualdad, superamos las probabilidades. Lo hicimos, y ahora tenemos la oportunidad de no sólo alcanzar nuestros propios sueños, sino también para ayudar a otros a alcanzar los suyos.

Si pudiéramos superar todos estos obstáculos, entonces no hay nada que pueda detenernos. Nadie que nos pueda detener, ningún sueño que no podamos alcanzar, y ninguna adversidad que no podamos superar.

Porque al final, dijeron que no podíamos, así que lo hicimos, y cuando dicen que no lo haremos, lo haremos. Gracias y felicitaciones a la clase de 2017″.