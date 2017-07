Lujo del Ritz-Carlton llega a altamar

The Ritz-Carlton Yacht Collection representa la primera incursión de un operador de hoteles de lujo en el sector de cruceros. El primero, de los tres extraordinarios yates de esta serie, está programado para lanzarse al mar a finales de 2019, convirtiendo a Marriott International en el único proveedor de hospedaje de lujo tanto en tierra como en el mar.

“The Ritz-Carlton Yacht Collection tendrá una personalidad única, lo que con certeza hará que las embarcaciones destaquen en algunos de los puertos más glamurosos del mundo. Esta exclusiva y singular combinación de yates y cruceros dará paso a una nueva forma de viajes de lujo para los huéspedes que deseen descubrir el mundo en un ambiente relajado, de elegancia casual y confortable con el mayor nivel de servicio personalizado”, dijo Herve Humler, presidente y director de operaciones de The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.

Se informó que “los itinerarios se están desarrollando con la visión de integrar el estilo de vida de los resorts de The Ritz-Carlton y la libertad que ofrecen unas vacaciones en altamar. Con escala en puertos privados e icónicos por igual, los viajes oscilarán entre siete y diez días. El primer crucero navegará por una gran variedad de destinos según la época del año, incluyendo el Mediterráneo, el norte de Europa, el Caribe y América Latina. Gracias al tamaño de la embarcación, el yate hará escala en destinos espectaculares que normalmente no son accesibles para cruceros de gran tamaño: desde Capri y Portofino hasta San Bartolomé y la histórica ciudad de Cartagena. Con un ritmo relajado, que incluye escalas tanto de noche como de día, los huéspedes tendrán acceso a experiencias cuidadosamente seleccionadas en cada destino”.

El yate diseñado especialmente con una capacidad pequeña medirá 190 metros, y podrá hospedar hasta 298 pasajeros en 149 suites cada una habilitada con su propio balcón privado. El yate también contará con dos penthouse suites dúplex de 138 metros cuadrados con espectaculares acabados diseñados conjuntamente por The Ritz-Carlton y la firma líder en diseño de cruceros Tillberg Design of Sweden. La experiencia a bordo reflejará la comodidad sublime y el inigualable nivel de servicio personalizado al cliente que se distingue a la icónica marca Ritz-Carlton; un hecho sin precedentes en el sector de los cruceros.

“La marca The Ritz-Carlton es conocida por su legendario servicio y altos estándares”, dijo Douglas Prothero, director ejecutivo de The Ritz-Carlton Yacht Collection. “Estamos encantados de colaborar con The Ritz-Carlton como nuestro operador hotelero y ofrecer las experiencias más selectas de navegación que se podrán encontrar en altamar, en lo que será una aventura que dará un nuevo significado a los viajes de lujo”, dijo Lars Clases, director ejecutivo de The Ritz-Carlton Yacht Collection.

Durante el viaje, los huéspedes disfrutarán de un estilo de crucero sin precedente en el mundo de los cruceros de ultra lujo y yates privados. Los yates de The Ritz-Carlton contarán con un restaurante por el chef Sven Elverfeld de Aqua, el restaurante con tres estrellas Michelín de The Ritz-Carlton, Wolfsburg; un Ritz-Carlton Spa, insignia de la marca; un bar Panorama Lounge con espectaculares vistas y cava de vinos, que ofrecerá una extensa variedad de entretenimiento a bordo. Además, el yate ofrecerá experiencias únicas en los puertos a visitar, a través de colaboraciones con chefs locales, músicos y artistas, permitiendo a los huéspedes disfrutar de cada lugar de manera única e interactiva, tanto a bordo como en tierra.

Las reservas iniciarán en mayo de 2018. Las embarcaciones de The Ritz-Carlton Yacht Collection están disponibles también para servicios privados. Para obtener más información, visita www.ritzcarlton.com/en/yachts.