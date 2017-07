Rivera Schatz llama "señor" a Ana Matosantos en entrevista radial

En entrevista radial con Carmen Joven por la cadena Notiuno, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, llamó en dos ocasiones “señor” a Ana Matosantos, quien es parte de la Junta de Control Fiscal (JCF).

En la conversación, ambos, periodista y funcionario público, hablaban sobre el recorte presupuestario que impuso el ente fiscal a la Asamblea Legislativa. Originalmente, las cámaras se habían asignado una partida de $147 millones, que fue reducida en $13 millones por la JCF.

Durante su participación al aire, Rivera Schatz dijo que la Asamblea Legislativa, contrario a otras ramas de gobierno, así como los municipios, “nunca ha tenido déficit”.

“El señor carrión y el señor Matosantos entendieron que era diferente. Un sueldo de $650,000 para ellos es aceptable pero una trabajador de la asamblea legislativa no.

Jovet le preguntó al presidente senatorial si las medidas de la JCF eran en venganza a las repetidas ocasiones en las que él se ha posicionado en contra del grupo de siete personas. A esto, respondió:

“Carmen yo no sé si el señor Carrión o el señor Matosantos tienen sed de venganza, porque nosotros no le hemos hecho nada a ellos”.



De inmediato, el activista de los derechos de la comunidad LGBT, Pedro Julio Serrano censuró la expresión y la calificó como una de odio. “La homofobia descarada de Rivera Schatz no tiene cabida en el servicio público y mucho menos en nuestra vida como pueblo. No es la primera vez que el presidente senatorial lanza insultos homofóbicos. En el pasado, llamó ‘torcidas’ a las familias LGBTT, llamó ‘criminal’ a una víctima de un crimen de odio, , llamó ‘maripositas’ a senadores, me dijo ‘enfermo mental’ y nos ha insultado con epítetos como ‘patos’ y ‘cuac, cuac’. ¿Hasta cuándo tenemos que tolerar estas faltas de respeto, estas violaciones éticas y este comportamiento que incita al odio y la violencia en contra de la gente LGBTT?”, sentenció Serrano, quien es asesor en el municipio de San Juan bajo la administración de la alcaldesa popular, Carmen Yulín Cruz.