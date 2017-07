Tiroteo en club nocturno de Arkansas deja 17 heridos

La policía de Little Rock, Arkansas, investiga hoy un tiroteo en un club nocturno que dejó al menos 17 personas heridas, suceso en el cual se cree que varias personas abrieron fuego.

Las autoridades creen que varias personas abrieron fuego y que el incidente no estuvo relacionado con un acto terrorista.

#UPDATE as of now ALL 17 confirmed shooting victims are alive. We will provide additional updates as needed.

— Little Rock Police (@LRpolice) July 1, 2017