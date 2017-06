Gobernador renominará a la Procuradora de la Mujer

El gobernador, Ricardo Rosselló informó en Ponce que volverá a someter a la Asamblea Legislativa en su próxima sesión el nombramiento de Ileana Aymat como Procuradora de las Mujeres,

Rosselló explicó desde Ponce que tomó la decisión de retirar el nombramiento de Aymat por un tecnisismo, pues si el Senado no lo consideraba antes de la medianoche automáticamente se colgaba la nominada. Más, al retirarla, podrá resometer su designación para volver a ser evaluado.

“Es un trámite técnico para permitirle a la Asamblea Legislativa que los puedan evaluar […] La información que tenía es que no se iban a ver los nombramientos hoy, por lo tanto ante el tecnicismo de que si no se ven, no se pueden reinsertar nuevamente para la consideración, tomé la decisión […] Nuevamente estaremos poniendo el nombramiento para que se pueda evaluar cuando la Legislatura regrese del receso”, expuso Rosselló durante la inspección de los trabajos en las escuelas de cara al próximo curso escolar.

Rosselló descartó que la resistencia a confirmarla en el Senado sea por un revanchismo ante su acción de multar al municipio de Guaynabo por no cumplir con las políticas de hostigamiento sexual en el empleo.

Aunque Aymat Ríos había encontrado resistencia entre el grupo de senadores novoprogresistas, Metro supo que esta mañana contaba con los votos para ser confirmada, ya que habían logrado apoyo de algunos senadores novoprogresista y contaban con los votos de las minorías, incluyendo a José Vargas Vidot. Sin embargo, no se incluyó en el calendario la evaluación de su designación. Ante esto, el nombramiento se retiró por La Fortaleza.

De haber bajado a votación y haberla colgado, hubiese sido la segunda Procuradora de las Mujeres colgada por un Senado presidido por Thomas Rivera Schatz. En el 2009, el Senado presidido por Rivera Schatz colgó a Johanne Vélez, quien había sido designada Procuradora de las Mujeres por el entonces gobernador, Luis Fortuño. En aquel entonces, Vélez fue vetada en el Senado por su orientación sexual y ser defensora de los derechos de la comunidad LGBT. Actualmente, la abogada es asesora en La Fortaleza. En esa ocasión, no han trascendido las objeciones específicas a la nominación de Aymat.

Más temprano en el día de hoy, las representantes novoprogresistas cursaron una carta a los Senadores en apoyo al nombramiento de Aymat.

Hasta ayer, Aymat había sostenido en declaraciones escritas que trabajaría con la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares, y aseguró que bajo su liderato, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres cumplirá con la visión filosófica de la administración del Gobernador, la que ha demostrado ser una a favor y en protección de la familia y de los valores.

“El Plan para Puerto Rico contiene ideas que el Gobernador y yo habíamos tenido la oportunidad de conversar antes incluso de que fuera candidato en las pasadas elecciones. De manera que mi compromiso con el Plan para Puerto Rico es absoluto y será la guía de nuestro servicio en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres”, expresó.