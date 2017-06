Tatito Hernández exhorta a Perelló a dejar vacantes sus posiciones en la Pava

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, exhortó el miércoles en horas de la noche al expresidente del cuerpo, Jaime Perelló, a dejar vacante las posiciones que ocupa dentro del partido.

“En el día de hoy (jueves), comenzó un proceso judicial en el que el compañero Perelló Borrás al fin podrá tener la oportunidad de defenderse, algo que no había podido hacer en el pasado año y medio. A pesar que este acontecimiento aparenta ser uno atropellado, sigo creyendo en el debido proceso de ley, y en el derecho a la presunción de inocencia que le asiste a todo ciudadano”, indicó en declaraciones escritas.

“Sin embargo, como miembro de la Junta de Gobierno del PPD, y con la disciplina y lealtad que siempre me han caracterizado, estoy consciente de que el compañero debe poner a la disposición del Partido las posiciones que ocupa dentro de la institución. No obstante, me reafirmo en que Jaime es mi amigo, por lo que me solidaridarizo con él y su familia en este momento tan difícil para todos”, declaró.

Perelló enfrenta nueve cargos por malversación de fondos, violación al Código Penal y a la Ley de Financiamiento de Campañas. Junto a este hubo causa también por 5 cargos contra el exadministrador de la Cámara Xavier González y cuatro cargos contra su ayudante Glenn Rivera Pizarro.

La vista preliminar está pautada para el 15 de agosto.